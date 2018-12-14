Etkinlikleri Kıbrıs’a taşıyacak
İstanbul Coffee Festival, Ankara Coffee Festival, İstanbul Comics and Art Festival ve Reformist gibi festival ve etkinlik organizasyonlarının yaratıcısı olan Dream Sales Machine, İstanbul ve Londra ofislerinden sonra Kıbrıs’ta DSM Nicosia ofisini hizmete açıyor.
DSM Nicosia, Kıbrıs’ta etkinlik, festival ve müşteri odaklı pazarlama organizasyonları alanında faaliyet gösterecek. Bunun yanı sıra online bilet satış sistemi de Kıbrıs’a götürülecek.
DSM Nicosia’nın ofis koordinatörlüğünü Ulvi Yaman yürütecek. Etkinlik endüstrisinde 26 yıldır var olduklarını belirten Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, endüstrinin iyi deneyimlerini çok sevdiği bir ada olan Kıbrıs’a da taşımaya karar verdiklerini söylüyor.
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