Filosundaki kayıpları 2019’da giderecek
Araç kiralama sektörünün büyük oyuncusu Intercity, fiyatlamalarda yaşanan sert rekabet nedeniyle son iki yılda filosunu 50 binlerden 38 bine indirdi.
Şirket, sermayesinin en fazla 6 katı kadar borçlanma kuralına da uyarak finansal borçlarını 600-700 milyon Euro’dan 380 milyon Euro’ya çekti.
Bu rakamın da yarısını TL’ye çevirdi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, eylül ayında şirket sermayesini nakdi ve gayri nakdi olarak artırdıklarını ve diğer şirketlerini de Intercity çatısı altına aldıklarını ifade ediyor.
Ak, kâr biraz gerilemekle birlikte 2018’i 350 milyon Euro’luk ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söylüyor.
Vural Ak, sektördeki daralmayla birlikte fiyatlamaların da daha makul seviyelere geldiğini, sözleşmeleri TL bazında yaptıklarını aktarıyor.
2019 yılında tekrar 50 bin araçlık filoya çıkacaklarını da sözlerine ekliyor.
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