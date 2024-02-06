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Gençler için fırsat eşitliğini yerele taşıyacak

Merhum Şevket Sabancı’nın vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları ile 900 gence ulaşan Esas Sosyal, gençler için fırsat eşitliğini yerele de taşımak istiyor.

06 Şubat 2024 | 23:44
Son Güncellenme: 07 Şubat 2024 | 14:02
Gençler için fırsat eşitliğini yerele taşıyacak

50 kurumsal destekçi, iş dünyasından 350 mentor ve 44 STK’yı genç istihdamında fırsat eşitliği sağlama amacıyla bir araya getiren Esas Sosyal, yerel STK’ları da ekosisteme dahil edecek. 

Programın liderliğini yürüten Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, yaratılan sosyal faydanın yerele de yayılması gerektiğine inandıklarını söylüyor. 

Bu bakış açısından yola çıkarak İngilizce Fırsatım Programı ile attıkları yerelleşme adımını büyütmek istediklerini anlatan Kamışlı, “Son yıllarda yereli güçlendirmenin daha da önemli hale geldiğini görüyor ve bu yıl İlk Fırsat programımız kapsamında Anadolu’da faaliyet gösteren STK’ların sayısını artırmayı hedefliyoruz. 

Genç istihdamında fırsat eşitliği sağlamanın kurumların insan kaynakları politikalarında kalıcılık arz etmesini ve kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” diyor. 

Program çerçevesinde yer alan İngilizce dersler ve kurumlardaki deneyime bir de toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri ekleyeceklerini dile getiren Emine Sabancı Kamışlı, “Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırarak uzun vadede başarılı bir kariyere ulaşmaları için onları güçlendiriyoruz. 

Amacımız iş dünyasında kadın erkek eşitliğinin sağlanabildiğini fark ettirmek” diyor.
 

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