Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis

Dünya genelinde 52 üretim tesisine sahip gıda işleme ve ambalaj çözümleri şirketi Tetrapak, günde 100 ton atığı ayrıştıracak tesisi açmak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Momentum Atık iş birliği ile Ankara İvedi OSB’de 2,5 milyon Euro bütçeyle hayata geçecek tesiste günde 100 ton atık ayrıştırılacak.

Geri dönüşüm tesislerine yıllık 5 bin ton içecek kartonu temin etmeyi amaçladıklarını kaydeden Tetra Pak Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz, tesisi 2024 yılının ilk yarısında devreye almayı hedeflediklerini anlatıyor.

Aydeniz, “Bu yatırım, Tetra Pak olarak Çin’den sonra içecek kartonlarını ayrıştırma amacıyla yaptığımız ikinci kapsamlı yatırım. Dolayısıyla hem dünyadaki diğer projelerimize model teşkil edecek hem de Türkiye’deki geri dönüşüm değer zinciri oluşturma planlarımızıngidişatını belirleyecek” diyor.

Bu tesiste Türkiye’de bir ilke imza atarak içecek kartonlarını diğer atıklardan otomatik olarak ayıran bir teknoloji kullanılacağını da ifade eden Aydeniz, fabrikanın yıllık enerji tüketiminin yüzde 18’ini sağlayacak bir solar panel projesinin de çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.