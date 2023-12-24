ARA
Bist 100
7557,56
-2,67%
Bist 100
Dolar/TL
29,2282
0,2541%
Dolar/TL
Euro/TL
32,2326
0,1331%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1013
0,0882%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1929,31
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kulis
  • Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis

Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis

Dünya genelinde 52 üretim tesisine sahip gıda işleme ve ambalaj çözümleri şirketi Tetrapak, günde 100 ton atığı ayrıştıracak tesisi açmak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

24 Aralık 2023 | 14:40
0
Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis

Dünya genelinde 52 üretim tesisine sahip gıda işleme ve ambalaj çözümleri şirketi Tetrapak, günde 100 ton atığı ayrıştıracak tesisi açmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. 

Momentum Atık iş birliği ile Ankara İvedi OSB’de 2,5 milyon Euro bütçeyle hayata geçecek tesiste günde 100 ton atık ayrıştırılacak. 

Geri dönüşüm tesislerine yıllık 5 bin ton içecek kartonu temin etmeyi amaçladıklarını kaydeden Tetra Pak Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz, tesisi 2024 yılının ilk yarısında devreye almayı hedeflediklerini anlatıyor. 

Aydeniz, “Bu yatırım, Tetra Pak olarak Çin’den sonra içecek kartonlarını ayrıştırma amacıyla yaptığımız ikinci kapsamlı yatırım. Dolayısıyla hem dünyadaki diğer projelerimize model teşkil edecek hem de Türkiye’deki geri dönüşüm değer zinciri oluşturma planlarımızıngidişatını belirleyecek” diyor. 

Bu tesiste Türkiye’de bir ilke imza atarak içecek kartonlarını diğer atıklardan otomatik olarak ayıran bir teknoloji kullanılacağını da ifade eden Aydeniz, fabrikanın yıllık enerji tüketiminin yüzde 18’ini sağlayacak bir solar panel projesinin de çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1929,31 0,69%
  • ALTIN ONS 2053,1 0,43%
  • BIST 100 7557,56 -2,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,2282 0,2541%
  • EURO/TURK LIRASI 32,2326 0,1331%
  • EURO/USD 1,1013 0,0882%
  • INGILIZ STERLINI 1,2703 0,12335%
  • JAPON YENI 142,473 0,169%
  • KANADA DOLARI 1,32587 -0,16565%
  • RUS RUBLESI 92,895 0,0215%
Günün En Çok Okunanları
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
Nijerya'dan kripto para kararı
Nijerya'dan kripto para kararı
Edirne'ye yılbaşı ilgisi: İki ülkeden gelişler sürüyor
GERİ
İLERİ
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
Nijerya'dan kripto para kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL