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Hepsiburada lojistik ve fintech’i platform dışına çıkartacak

E-ticaret denilince akla gelen ilk markalardan biri olan ve dünya teknoloji borsası Nasdaq'da işlem gören Hepsiburada, kurulduğundan beri birçok alanda yeniliğe imza attı.

02 Temmuz 2023 | 20:46
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2023 | 21:46
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Hepsiburada lojistik ve fintech’i platform dışına çıkartacak

E-ticaret denilince akla gelen ilk markalardan biri olan ve dünya teknoloji borsası Nasdaq'da işlem gören Hepsiburada, kurulduğundan beri birçok alanda yeniliğe imza attı. Şirket, HepsiJET'le lojistik, Hepsipay'le ödeme çözümleri işine girdi. 

Hepsiburada 2023 yılında kârlılığa odaklanırken ödeme ve lojistik işlerini platform dışına çıkartarak büyüme kararı aldı. Hepsiburada gibi şirketlerin ticaretin dijitalleşmesine de liderlik etme açısından kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin,

"Geliştirdiğimiz teknolojileri kendimiz kullanmakla kalmıyoruz. Bu teknolojileri ülkemizin perakendecilerine de sunuyoruz" diyor. 

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 14,8 milyar TL'ye ulaştı. Hepsiburada platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 61 artarak 24,1 milyona yükseldi.

2023 için ikinci önceliklerinin ‘kârlı ve sürdürülebilir büyüme' olduğunu belirten Gökçetekin, "Tüm işlerimizi derinlemesine gözden geçirip, veriye dayalı şekilde odak noktalarımızı belirleyeceğiz ve önceliklendirme yapacağız. Bugün dünyada bütün yatırımcılar sadece büyümeye değil, kârlı büyümeye odaklanıyorlar. 

Biz de bunu kendimize stratejik öncelik olarak aldık" diye konuşuyor. Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacminde yıllık yaklaşık yüzde 95 oranında bir artış ve kârlılığın devam etmesini öngördüklerini belirten Gökçetekin, bu doğrultuda FVAÖK'ün toplam satış hacmine oranının yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında olmasını beklediklerini aktarıyor.
 

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