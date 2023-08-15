İklim değişikliğine karşı yeni girişim

İklim değişikliği konusu özellikle pandemi süreciyle birlikte daha da çok konuşulur oldu. İş dünyasında farkındalığı yüksek kurum ve şirketler de iklim değişikliğine karşı harekete geçmiş durumda.

Simone Kaslowski’nin başkanlık döneminde konuyu gündeminin ilk maddesi haline getiren TÜSİAD da bunlardan biri. TÜSİAD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) paydaşlığında hayata geçen ‘Chapter Zero Türkiye’ girişimine ev sahipliği yapacak.

Yönetim kurullarının iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığını ve iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlara ilişkin anlayışlarını geliştirmek üzere hayata geçen Chapter Zero Türkiye, bu amaçlara ulaşmak için çeşitli ücretsiz etkinlikler düzenleyecek.

Bu hedefle podcast’ler kaydedecek, bilgi paylaşımında bulunacak ve Chapter Zero Türkiye’de yer alan yöneticiler dünya genelindeki diğer Chapter Zero girişimleri tarafından düzenlenen etkinliklere ve çalıştaylara davet edilecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar, bu girişimin öncelikle Türkiye’de şirketlerin karşılaştığı zorlu iklim değişikliği sorununu ele aldığını söylüyor.

Alemdar, “Yöneticilerin öncülük ettiği bu girişim, iş liderlerini bilgi, araçlar ve küresel bağlantılar ile donatıyor. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki diyaloğu geliştirerek Türkiye’de iklim eyleminin üzerinde özellikle duruyoruz” diyor.