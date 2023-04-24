Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere kilitlendi. Bu seçimlerde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine iş dünyasının ilgisi ise önceki yılların gerisinde kaldı.

İş dünyasından konuştuğumuz isimler, ekonomideki zorlu süreç nedeniyle işe odaklanma ihtiyacı, EYT, belirsizlikler, siyasetten umduğunu bulamama gibi birçok nedenin iş dünyasının ilgisini azalttığını söylüyor.

Aday listelerinde kendine yer bulan iş dünyasından isimlerin sayısı sınırlı kaldı. İş dünyasından milletvekili adaylığını duyuran isimlerden biri Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanlığı’ndan istifa eden Sururi Çorabatur oldu.

Çorabatur, CHP’den Antalya Milletvekili adayı oldu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan AKP’den milletvekili adayı olurken, Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı’da AKP’den aday oldu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ise CHP’den milletvekili adayı oldu. Ahlatçı ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi Yusuf Ahlatçı ise Çorum’da AKP’den aday oldu.

İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr Aydın Ayaydın’ın kızı Maslak Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ayaydın da siyasete atıldı.

CHP 24. Dönem Milletvekili olan Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın, AKP’nin ikinci bölge milletvekili adayı olarak yerini aldı.