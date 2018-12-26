İş dünyasından müziğe geçiş
Profesyonel iş hayatına son verip hobisini işine dönüştüren pek çok isim var. Cemil Demirbakan da onlardan biri.
Kariyerine Migros’un AR-GE Departmanı’nda planlanma mühendisi olarak başlayan Demirbakan, şirkette farklı pozisyonlarda da görev aldı.
Ardından AVM sektörüne geçiş yapan Demirbakan,A Plus AVM’de genel müdürlük, Marmara Forum AVM’de genel müdür yardımcılığı ve ardından da212 AVM’de yöneticilik yaptı.
Son olarak ise Özak Holding’e bağlı AVM’lerin ve konut projelerinin kiralama ve yönetiminden sorumlu olarak çalıştı. Fakat bu görevinden de geçtiğimiz nisan ayında ayrıldı ve şimdi müzikle uğraşıyor.
Demirbakan, “Yaklaşık 25 yıl beyaz yakalı olarak çalıştım ama aynı zamanda müziği de hiç bırakmadım. Artık hayatımda sadece müzik var. Uzun yıllar Yüksek Sadakat grubunun ilk vokalistliğini yaptım. Şimdi ise yeni albümümü çıkarıyorum” diye konuşuyor.
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