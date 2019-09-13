İş hacmini 500 milyon Euro’ya çıkaracak
Türkiye’de gıda ve içecek sanayinin cari büyüklüğünün 400 milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor. Ekonomik durgunluğa rağmen büyümesini sürdüren sektör şu sıralarda hareketlenmiş durumda.
Bunun en büyük nedeni de 27’nci Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul için geri sayımın başlamış olması.
Gıda dünyasının önemli oyuncuları 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, binden fazla markanın katılımıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Fuarın bu yıl gıda sektöründeki temsilcilerle birlikte 45 ülkeden 500 katılımcıyı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Fuar, geçen yıl 339 milyon Euro’nun üzerinde yeni iş hacmi potansiyeli yaratmıştı.
Fuar Direktörü Semi Benbanaste, bu yıl bu rakamı 500 milyon Euro’ya çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
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