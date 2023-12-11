İSO’dan ‘girişimci devlet’ çağrısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclisi en yoğun katılımlı buluşmalarından birini kasım ayı toplantısında yaşadı. 21'inci yüzyılda devlet-özel sektör iş birliğini geliştirmenin önemi gündemiyle toplanan meclisin konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.

İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı toplantıda uzun konuşmalar arasında dikkatleri ‘girişimci devlet tezi' çekti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin uzun vadeli geleceğini güçlü bir şekilde dizayn edebilmek için 21'inci yüzyıla özgü ‘Girişimci Devlet Paradigması' yaratılması gerektiğine işaret etti.

Bahçıvan, ‘girişimci devlet' teziyle özel sektör-devlet iş birliği ve üretim ekonomisini destekleyecek ‘yenilikçi finansmanın' önemini anlattı.

Girişimci devletten kastını ise şu sözlerle anlattı: "Geçmişteki devlet anlayışında olduğu gibi devletin her şeye hükmetmesi, her yerin patronu olması değildir.

Geçmiş ezber ve ideolojileri dikkate almadan bu yüzyılın şartlarına uyan, özel sektörün tek başına altından kalkamayacağı yatırımlara öncülük ve kaynak sağlayan bir devlet anlayışını öne çıkarmaktır.”