Konteyner kente güneş paneli kurdu

Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep'in İslâhiye'de depremin ardından konteyner kent kuran Kalyon Holding, 500 konteynerin bulunduğu 3 bin kişilik konteyner kenti 10 günde tamamladı.

20 Şubat'ta depremzedeleri ağırlamaya başlayan konteyner kent, 52 bin metrekarelik alanda kuruldu ve anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, revir, kadınlar hamamı, çamaşırhane, mutfak ve yemekhane gibi sosyal alanlara da sahip.

Geçtiğimiz hafta 3 bin kişiye hizmet verecek bir altyapıyla hayata geçen konteyner kente gazetecileri ağırlayan Kalyon Holding, yaptığı çalışmaları sahada anlattı.

Şirket, Kalyon PV'nin ürettiği yerli güneş panellerini de kurarak kendi kendine yetebilen ekolojik bir kent planlamış.

