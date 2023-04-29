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“Malatya, yetişmiş insan gücünü kaybetmemeli”

Malatya Valisi Hulusi Şahin’in verdiği bilgiye göre yaklaşık 6 bin bina yıkıldı veya yıkılmak Üzere. Yine 40 bin civarında bina ağır hasarlı ve yıkılması gerekiyor.

29 Nisan 2023 | 14:00
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“Malatya, yetişmiş insan gücünü kaybetmemeli”

Geçen hafta sonu Malatya İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) daveti ile Malatya’ya gittik. MİAD, AFAD’a 350 konteyner bağışında bulundu. Bu sayı daha da artacak. 

Malatya bin 300 civarında can kaybının yanında özellikle ikinci depremde ağır bir hasar almış durumda. 

Malatya Valisi Hulusi Şahin’in verdiği bilgiye göre yaklaşık 6 bin bina yıkıldı veya yıkılmak Üzere. Yine 40 bin civarında bina ağır hasarlı ve yıkılması gerekiyor. 820 bin nüfusun yaklaşık 300 bini başka şehirlere gitmiş.

Vali Şahin, “OSB bölgemiz ağır hasar almadı. Fabrikalarımız çalışmaya başladı ancak insan kaynağı bizim için büyük bir sorun. Kalifiye insan kaynağını kaybetmemiz gerekiyor” diyor. 

Şehrin ticaret merkezi olan çarşısı ise tamamen yıkılmış durumda. Ziyaret ettiğimiz Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Ticaret aktif hale gelmeli. Ticaret olmazsa insanları buraya çekemeyiz. 

Çarşının yeniden imarı konusunda maalesef kimse bizimle görüşmüyor. Esnaf ne olacağını bilmiyor” diyor.
 

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