ARA
Bist 100
7557,56
-2,67%
Bist 100
Dolar/TL
29,2282
0,2541%
Dolar/TL
Euro/TL
32,2326
0,1331%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1013
0,0882%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1929,31
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mazıdağı, inşaat demiri üretecek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya'nın davetiyle önceki hafta Cengiz Holding'i 2011 yılında özelleştirmeden devraldığı Eti Bakır Mardin Mazıdağı tesislerini ziyaret ettik.

24 Aralık 2023 | 15:30
0
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya'nın davetiyle önceki hafta Cengiz Holding'i 2011 yılında özelleştirmeden devraldığı Eti Bakır Mardin Mazıdağı tesislerini ziyaret ettik.

Bugünkü değerlere 2 milyar doların üzerinde yatırımın gerçekleştirildiği Eti Bakır Mazıdağı şirketi, metal geri dönüşümü ve entegre gübre tesisi olarak tanımlanıyor. 

Bakır üretimindeki artık ürün olan pirit konsantresinin içindeki farklı metallerin ekonomiye kazandırıldığı tesiste; kobalt, nikel, bakır ve çinko üretilirken, aynı zamanda madenden elde edilen fosfatla gübre üretimi de gerçek.leştiriliyor. 

Bir yandan elektrikli otomobH, cep telefonu, tablet bataryaları gibi teknoloji yoğun sektörlerin ana ham maddelerinden biri olan kobalt üretimi yapılırken, diğer taraftan insan hayatının devamlılığı için gerekli olan tarımsal üretimde olmazsa olmazlar arasında yer alan gübre üretimi de gerçekleştiren tesis; yılda 350 milyon dolarlık gübre ve 270 milyon dolarlık metal ithalatının önüne geçiyor. 

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu;

Elde ettiğimiz atıkları değerlendirme adına son olarak demir-çelik üretimine giriyoruz. 250 milyon dolarlık yatırımla yıllık 200 bin ton kapasiteli inşaat demiri üretim tesisi kuracağız, ilave 500 kişilik istihdam sağlayacağız" diyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1929,31 0,69%
  • ALTIN ONS 2053,1 0,43%
  • BIST 100 7557,56 -2,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,2282 0,2541%
  • EURO/TURK LIRASI 32,2326 0,1331%
  • EURO/USD 1,1013 0,0882%
  • INGILIZ STERLINI 1,2703 0,12335%
  • JAPON YENI 142,473 0,169%
  • KANADA DOLARI 1,32587 -0,16565%
  • RUS RUBLESI 92,895 0,0215%
Günün En Çok Okunanları
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
Nijerya'dan kripto para kararı
Nijerya'dan kripto para kararı
Edirne'ye yılbaşı ilgisi: İki ülkeden gelişler sürüyor
GERİ
İLERİ
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
Nijerya'dan kripto para kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL