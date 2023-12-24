Mazıdağı, inşaat demiri üretecek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya'nın davetiyle önceki hafta Cengiz Holding'i 2011 yılında özelleştirmeden devraldığı Eti Bakır Mardin Mazıdağı tesislerini ziyaret ettik.

Bugünkü değerlere 2 milyar doların üzerinde yatırımın gerçekleştirildiği Eti Bakır Mazıdağı şirketi, metal geri dönüşümü ve entegre gübre tesisi olarak tanımlanıyor.

Bakır üretimindeki artık ürün olan pirit konsantresinin içindeki farklı metallerin ekonomiye kazandırıldığı tesiste; kobalt, nikel, bakır ve çinko üretilirken, aynı zamanda madenden elde edilen fosfatla gübre üretimi de gerçek.leştiriliyor.

Bir yandan elektrikli otomobH, cep telefonu, tablet bataryaları gibi teknoloji yoğun sektörlerin ana ham maddelerinden biri olan kobalt üretimi yapılırken, diğer taraftan insan hayatının devamlılığı için gerekli olan tarımsal üretimde olmazsa olmazlar arasında yer alan gübre üretimi de gerçekleştiren tesis; yılda 350 milyon dolarlık gübre ve 270 milyon dolarlık metal ithalatının önüne geçiyor.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu;

Elde ettiğimiz atıkları değerlendirme adına son olarak demir-çelik üretimine giriyoruz. 250 milyon dolarlık yatırımla yıllık 200 bin ton kapasiteli inşaat demiri üretim tesisi kuracağız, ilave 500 kişilik istihdam sağlayacağız" diyor.

