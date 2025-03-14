Orta Asya’da konaklama alanında bir ilke imza attı

N Group Genel Müdürü Ruslan Isakov, Wyndham CIS Direktörü Sergey Egorov ve Marq Group Başkanı Emrah Dalkaya, Bishkek’te bir basın toplantısıyla proje hakkında bilgi verdi.

Projenin satış ve pazarlama süreçlerini yönetecek olan Marq Group Başkanı Emrah Dalkaya, Wyndham Residence Bishkek’in yatırımcılara sunduğu avantajlara dikkat çekerek, böyle bir projeye öncülük yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 9 katlı ve 120 oda olarak inşa edilecek projenin 2027 sonunda tamamlanmasının planladığını aktaran Dalkaya, projede suit oda seçeneklerinin olacağını ve otel hizmetiyle ev konforunu bir arada sağlayan service apartments anlayışıyla işletileceğini kaydetti.

Emrah Dalkaya, “Bugün burada sadece bir otel yatırımından değil, yepyeni bir konaklama modelinden bahsediyoruz” dedi. Service Apartments, modelinin dünya genelinde en hızla büyüyen bir trend olduğuna vurgu yapan Dalkaya, bu modelin Wyndham’ın global gücüyle birleşerek yatırımcılara yüksek getiri sağlayan benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Orta Asya’nın ilk Service Apartments projesi olma özelliğini taşıdığının altını çizen Dalkaya, Wyndham Bishkek Residence yatırımcılarının Wyndham Owner Card sahibi olacağını duyuran Dalkaya, bu kart ile yatırımcıların dünya genelinde 9 binden fazla otelde özel indirimlerden ve VIP hizmetlerden yararlanabileceğini ifade etti.

N Group Genel Müdürü Ruslan Isakov, Kırgızistan’ın büyüyen ekonomisine ve artan konaklama ihtiyacına dikkat çekerek projenin önemine işaret etti.

Wyndham Hotels & Resorts’un CIS Bölge Direktörü Sergey Egorov ise Wyndham Bishkek Residence’in, küresel markanın Kırgızistan’daki ilk Service Apartments projesi olduğunu belirtti. Egorov “Wyndham olarak, dünya çapında 95’ten fazla ülkede 9 binden fazla otelimizle konaklama sektörüne yön veriyoruz. Şimdi ise Kırgızistan’a, otel hizmetleri ile ev konforunu bir araya getiren bu yenilikçi konsepti getiriyoruz” dedi.