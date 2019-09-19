PepsiCo’dan 200 bin çocuğa destek
PepsiCo, 16 yıl önce GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle başlattığı GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ile 200 bin çocuğa destek verdi.
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, 2025 hedefi olarak, PepsiCo Vakfı’nın bulunduğu ülkelerde en az 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere yatırım yapmayı planladığını söylüyor.
Yüksel, bu çerçevede 2003 yılında 4-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak başlattıkları GAP-CHEETOS Çocuk Gelişim Merkezleri ile 200 bini aşkın çocuğun bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklediklerini aktarıyor.
Lise ve üniversite hayatına devam etmek isteyen başarılı kız öğrencilere yönelik olarak da 2009 yılında ‘Kızlarımız Okuyor’ projesini hayata geçirdiklerini ifade ediyor.
Yüksel, PepsiCo çalışanlarının gönüllü olarak kendi topladıkları bağışlarla yürütülen bu projeyle, ailelerinin ekonomik şartları nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen kız öğrencilerin lise ve üniversite eğitim masraflarına destek olmanın yanı sıra onları eğitimlerle de desteklediklerini belirtiyor.
Proje kapsamında 2016’dan bu yana Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle işbirlikleri yaptıklarını da kaydediyor.
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