Groupe PSA Türkiye, 2019 yılında yüzde 22,8 oranında daralan Türkiye pazarına rağmen pazar payını 2,1 puan artırarak yüzde 12,4’e yükseltti.

Şirket pazarda 59 bin 600 adet satışa ulaştı ve böylece Türkiye’nin üçüncü büyük distribütörü oldu. 2019 yılı itibariyle toplam 99 yatırımcıya ve 147 hizmet noktasına sahip olan Groupe PSA Türkiye’nin çatısı altında Peugeot, Citroen, DS ve Opel markaları bulunuyor.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, bu markaların tek çatı altında toplanmasının getirdiği sinerjiyle 2019’da 24 bayilerinin çok markalı olduğunu söylüyor. Bu yıl 23 bayinin daha çok markalı yapıya geçmesini planladıklarını da anlatıyor.

Cornuaille, “2019 bizim için bir dönüşüm yılıydı. 2020 ise ciddi büyüme kaydedeceğimiz bir yıl olacak. Müşteri memnuniyeti ve büyüme odaklı yaklaşımımıza devam edeceğiz” diyor.

2019 yılında altı yeni modeli pazara sunduklarını belirten Olivier Cornuaille, bu yıl da grup çatısı altındaki markalarda 10 farklı modeli pazara sunacaklarını ifade ediyor.

Buna göre, Opel markası, Corsa, Astra, Zafira ve Insignia’ı pazara sunacak. Peugeot, yeni 2008’i ocak ayında satışa sundu. 208 ise son çeyrekte gelecek.

3008 ve 5008 modellleri de makyajlanacak. DS, yılın ikinci yarısında hibrit otomobil DS 7 Crossback’i satışa sunacak. Citroen ise C3 modelinin makyajlı modeliyle pazarda olacak.