Sirena’da hedef dünyada ilk beş
Kıraça Holding’e ait Sirena Marine Yatçılık, motoryat ve yelkenli alanında kendi markalarını yaratarak, dünyanın alanındaki en güçlü üretim merkezlerinden biri olmayı başardı.
Kurulduğu 2006’dan bu yana 400’ün üzerinde motoryat ve 90’ın üzerinde de yelkenli tekne üretimi gerçekleştiren Sirena Marine, 2018’i 33 milyon Euro ciroyla kapattı.
Bu yıl ise 30 adet motoryat ve 12 adet yelkenli satmayı, cirosunu da 40 milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirket üretiminin tamamını yurtdışına satıyor.
Sirena Marine’nin büyümedeki en büyük kozu, tasarımını ve mühendisliğini kendisinin yaptığı yerli araçları oldu. Motoryatta ve yelkenlide sıfırdan kendi markalarını yaratan Sirena Marine’nin ticari grup başkanı Ali Önger, alanlarında dünyadaki en büyük beş şirketten biri olmayı hedeflediklerini söylüyor.
Önger, “Bu hedefte en büyük avantajımız, uzman işgücümüz, mühendisliğimiz ve kendi markalarımızın gücüdür. Beş yılda beş yeni model daha çıkarmayı planlıyoruz.
Adetsel olarak büyümeden ziyade boyut olarak büyümeyi hedefliyoruz” diyor. Grup şirketi Karsan’ın da desteğini alan Sirena Marine, entegre bir tesis olarak faaliyet yürütüyor.
630 kişinin çalıştığı Bursa Orhangazi’deki tesisinde, mobilya üretimi, çelik alaşımlı ürünler dahil her şeyi kendi bünyesinde çözümleyebiliyor.
Sirena Marine’in 37 çalışanın bulunduğu AR-GE Merkezi’nde lisans, yüksek lisans ve yüksek lisans öğrencisi olarak toplam 26 araştırmacı ve 11 teknisyen mesai yürütüyor.
Sirena Marine, Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandığı 2017 Nisan ayından bu yana teşviklerden yararlanabiliyor.
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