Şirketlerin milyarlık ‘İngilizce’ zararı
Kurumsal firmalar için hazırlanan ve İngilizce seviyesinin ölçülmesi için yapay zeka kullanan yeni bir test olan Linguaskill’in lansmanı, insan kaynakları profesyonellerinin katıldığı bir davetle gerçekleştirildi.
Bir asırdan daha uzun süredir her yıl ortalama 5 milyondan fazla kişiye İngilizce testi uygulayan ve kâr amacı gütmeyen Cambridge tarafından hazırlanan Linguaskill, işverenlerin çalışanlarının İngilizce seviyelerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçmelerine yardımcı oluyor.
Cambridge Assessment English Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Gürleyen, Amerikan Holmes şirketinin raporuna göre eksik iletişimin maliyetinin dünya çapında 37 milyar doları bulduğunu söylüyor.
Aynı raporda etkili iletişim becerisine sahip liderleri olan şirketlerin beş yılda hissedarlarına yüzde 47 daha yüksek getiri sağladıklarının da ortaya çıktığını kaydediyor. Gürleyen, Türk şirketlerinin de son yıllarda İngilizce konusunda kendilerini geliştirmeye başladığına işaret ediyor.
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