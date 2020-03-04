Şirketlerin yarısı ‘zombi’ - Ekonomist

Şirketlerin yarısı ‘zombi’
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, 18 yıldır şirketlere yönetim sürecinin her aşamasını kapsayan çözümler sunuyor. Yönetim danışmanlığı ve kurumsallaşma danışmanlığı hizmetleri veren Ortak Akıl, şirketler için aile anayasası da hazırlıyor.
Kadrosundaki uzmanlarla özellikle KOBİ’lerin A’dan Z’ye yapılanmasına yardımcı oluyor. Sekreterin giysisinden patronun kullanacağı kredi kartına kadar karar veren Ortak Akıl, şirketin kâr, büyüme ve verimliliğini arttıracak süreç iyileştirmelerine de odaklanıyor.
Şirket bugüne kadar 700’den fazla projeye imza atan 550 firmaya kurumsal check up hizmeti vermiş ve 125 şirkete de aile anayasası hazırlamış bulunuyor.
‘Ortak Akıl İş Platformu’ adı altında, 15 günde bir, 25 35 yaş arasındaki girişimci ve üreticileri bir araya getiren bir etkinlik yaptıklarından bahseden Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık Kurucusu Yılmaz Sönmez, katılımcılara birlikte iş yapma imkanı sunduklarını söylüyor.
Türkiye’de şirketlerin büyük kısmının sermayesiz döndüğünün altını çizen Sönmez, şunları anlatıyor: “Bugün sermayesi 5 milyon TL’nin altındaki şirketlerin kapanması gündeme gelse işletmelerin yüzde 50’si kapanır.
Ayrıca şu anda şirketlerin yüzde 50’sinin ‘teknik’ iflasta olduğunu söyleyebiliriz. Yani çoğunun borcu, alacağından çok. Sadece asgari borçlarını ödeyebilen bu şirketlere ‘zombi şirket’ diyoruz.”
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