Borsa İstanbul’da 2020’de başlayan halka arz atağı, 2021’de de ivme kaybetmeden devam ediyor. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticilerinden biri olan, yüzde 80’i Almanya, İngiltere ve Belçika’ya olmak üzere beş kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan Qua Granite de halka arz için gün sayıyor.

İnfo Yatırım aracılığıyla 16,46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle 5-6 Nisan’da gerçekleştirilecek olan halka arzın büyüklüğü 395 milyon bin TL olacak.

Qua Granite’in arzının en büyük özelliği ise son üç yılda borsaya açılan şirketlerin en büyüğü olması. Çünkü şirketin piyasa değeri halka arz sonrası yaklaşık 2 milyar TL olacak.

Qua Granite; artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 sonunda yaklaşık 600 milyon TL bütçeli üç yeni üretim hattının yatırımına başladı. Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzdan elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL kaynağın önemli kısmının bu yatırımın finansmanında kullanılacağını söylüyor.

Yatırımın 2021 ve 2022’de kademeli olarak tamamlanması hedefleniyor. Ciroyu 2021’de 850 milyon TL’ye, 2022’de 1 milyar 263 milyon TL’ye çıkarmayı planladıklarını kaydeden Ercan, 2025 ciro hedefinin ise 2 milyar TL olduğunu sözlerine ekliyor.