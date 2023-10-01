Sürdürülebilir tarım ile verimi katladı

Sürdürülebilir tarım girişimciliğini desteklemek amacıyla özel sektör- sivil toplum iş birliği, ürün verimliliğinde başarılı sonuçların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu projelerden biri olan Nestlé DAMAK ve TEMA Vakfı Zeynep Sungu - Deniz Ataç iş birliğiyle hayata geçirilen "Fıstığımız Bol Olsun" projesiyle,

Antep fıstığı tarımında sürdürülebilir uygulamalarla verim artıyor. 2011 yılından bu yana devam eden proje kapsamında çalışılan bahçelerde komşu bahçelere kıyasla, proje başlangıcından bu yana verimin 2,5 kat arttığı yapılan analizlerle kanıtlandı.

Antep fıstığı üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Barak Ovası ile Gaziantep'in Antep fıstığı üretimi yapılan ilçelerinde uygulanan projeyle Antep fıstığı tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Gaziantep'teki 200 binden fazla kişinin geçiminde payı olan Antep fıstığı tarımının geliştirilmesine destek olan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin çiftçiye eğitim verildi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Projemizde şimdiye dek üreticileri toprak sağlığını koruyan bilimsel uygulamalar ile tanıştırdık,

Antep fıstığı verimini ve kalitesini artırdık" diyor. Nestlé Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu ise "Yarınları da düşünerek, doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımı ile fıstığı gelecek nesillere ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuşuyor.

