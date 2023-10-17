Türkiye’den nitelikli eleman ihraç ediyor

Dünyada 95’ten fazla ülkede yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan Wyndham Hotels & Resorts’un ülkemizde açık ve faal durumdaki yaklaşık 105 oteli bulunuyor. Türkiye, otel sayısı bazında Wyndham’ın en büyük beşinci pazarı konumunda yer alıyor.

Wyndham’ın Türkiye’deki portföyü, 45’in üzerinde kent ve gözde ziyaret noktalarındaki ekonomiden en üst segmente kadar konaklama seçenekleri sunan tesislerden oluşuyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’nin kendileri için yalnızca önemli bir turizm merkezi değil, aynı zamanda başka ülkelerdeki otellerine nitelikli eleman ihraç ettikleri bir istihdam merkezi olduğunu söylüyor.

Manikis, “Türkiye’nin turizmdeki know how’ından ve yetiştirdiği yeteneklerden Ortadoğu’daki otellerimizde faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönemde başka ülkelerde de faydalanmaya devam edeceğiz” diyor. Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini belirten Manikis, 5 yıl içinde Türkiye’de 150 otele ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekliyor.