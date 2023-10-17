ARA
Bist 100
8018,52
1,06%
Bist 100
Dolar/TL
27,9152
0,1975%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4462
0,0701%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0549
-0,1132%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1726,52
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye’den nitelikli eleman ihraç ediyor

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’nin kendileri için yalnızca önemli bir turizm merkezi değil, aynı zamanda başka ülkelerdeki otellerine nitelikli eleman ihraç ettikleri bir istihdam merkezi olduğunu söylüyor.

17 Ekim 2023 | 11:00
Son Güncellenme: 17 Ekim 2023 | 11:44
0
Türkiye’den nitelikli eleman ihraç ediyor

Dünyada 95’ten fazla ülkede yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan Wyndham Hotels & Resorts’un ülkemizde açık ve faal durumdaki yaklaşık 105 oteli bulunuyor. Türkiye, otel sayısı bazında Wyndham’ın en büyük beşinci pazarı konumunda yer alıyor. 

Wyndham’ın Türkiye’deki portföyü, 45’in üzerinde kent ve gözde ziyaret noktalarındaki ekonomiden en üst segmente kadar konaklama seçenekleri sunan tesislerden oluşuyor. 

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’nin kendileri için yalnızca önemli bir turizm merkezi değil, aynı zamanda başka ülkelerdeki otellerine nitelikli eleman ihraç ettikleri bir istihdam merkezi olduğunu söylüyor. 

Manikis, “Türkiye’nin turizmdeki know how’ından ve yetiştirdiği yeteneklerden Ortadoğu’daki otellerimizde faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönemde başka ülkelerde de faydalanmaya devam edeceğiz” diyor. Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini belirten Manikis, 5 yıl içinde Türkiye’de 150 otele ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1726,44 0,38%
  • ALTIN ONS 1923,61 0,19%
  • BIST 100 8022,96 1,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9154 0,1982%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4675 0,1423%
  • EURO/USD 1,0556 -0,0436%
  • INGILIZ STERLINI 1,21551 -0,50708%
  • JAPON YENI 149,744 0,157%
  • KANADA DOLARI 1,36785 0,49482%
  • RUS RUBLESI 97,5515 0,1761%
Günün En Çok Okunanları
Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Konut satışları sert geriledi: En az ve en çok satış yapılan 3 il
GERİ
İLERİ
Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL