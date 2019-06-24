Türkiye, Huawei’nin ‘bölgesel üs’sü oldu
Çin’in küresel akıllı telefon pazarında dengeleri değiştiren markası Huawei, Türkiye’deki tüketiciler tarafından da her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.
Çinli şirket, Türkiye pazarındaki payını yalnızca iki yıl içinde yüzde 3’ten yüzde 30’a çıkardı ve en çok tercih edilen ikinci akıllı telefon markası haline geldi.
Şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci AR-GE Merkezi de İstanbul-Ümraniye’de bulunuyor. Bu nedenle ABD’nin Huawei’ye ilişkin yaptırım kararı alması, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da dikkatle takip ediliyor.
Türkiye’de tüketici elektroniği pazarında hedef büyüten şirket ise Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang’ın liderliğinde Türkiye’deki mağaza sayısını artırma kararı aldı. Bugün itibariyle biri İstanbul İstinye Park’ta, diğeri İzmir Mavibahçe’de olmak üzere iki mağazası bulunuyor.
Şimdi şirket, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelindeki mağaza sayısını artıracak. Ama yoğun rekabetin yaşandığı sektörde, rakiplerin uygun lokasyonları kapmaması için Huawei’nin yeni mağazalarının nerede açılacağı sır gibi saklanıyor.
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