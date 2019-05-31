TÜSİAD üyeleri en çok neyi merak ediyor?
TÜSİAD’da 2019’un ilk Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı geçen hafta gerçekleşti.
TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın açılış konuşmasında 31 Mart seçimine gönderme yaparak demokrasinin işler kılınması gerektiği sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert bir çıkış geldi.
Erdoğan, Özilhan’ın bu sözlerini “Buram buram demokrasi hazımsızlığı” olarak değerlendirdi. TÜSİAD ile Erdoğan arasındaki bu son gerilim daha uzun zaman sürecek gibi.
Yaşanan siyasi gerilim ve seçim sürecine ilişkin endişeler üyelerin de gündemindeydi. YİK toplantısında basına kapalı bölümde Bekir Ağırdır ve Prof. Dr. Selva Demiralp’in katıldığı bir panel düzenlendi.
Bu panelde TÜSİAD üyelerinin panelistlere sordukları sorulara ulaştık. TÜSİAD üyelerinden öne çıkan beş soru şöyle oldu:
- Yenilenen seçimin sonucu ne olur?
- İstanbul seçiminin yenilenmesi, iktidar bloğundan muhalefete doğru oy kaymasına sebep olur mu?
- Türkiye’deki yeni siyasal sistem kuvvetler ayrılığını değil, kuvvetler birliğini ön plana çıkarıyor. Biz zihinsel olarak eski sistemde mi kaldık?
- Ekonomik popülizm siyasi partilerin oylarını artırıyor mu?
- İktidar demokrasi ile ekonomi ilişkisinin farkında mı?
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