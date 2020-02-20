Video konferansa ilgi artıyor - Ekonomist

Video konferansa ilgi artıyor
Temelleri 1970’li yıllarda atılan Bircom, pek çok küresel markanın ülke çapında dağıtım, lokalizasyon, eğitim, saha kurulum desteği, merkezi yönetim hizmetleri ve satış sonrası hizmetlerini veren bir şirket.
Geçen yıl deneyim mağazaları açmaya başlayan şirket, Kanyon’un ardından geçtiğimiz günlerde Coliseum Acarkent mağazasını da hizmete soktu. Bircom CEO’su Can İlkhan, günümüzde dijital dünyanın şirketlerdeki müşteri beklentisi, üretim, iş yapış, pazarlama ve dağıtım gibi her konuyu etkilediğini dile getiriyor.
İlkhan, “Birçok şirket coğrafi olarak dağılmış ekipleri arasındaki erişimi sağlamak için video konferans kullanıyor.
Türkiye’de ise bir toplantı odasında buluşma halen öncelikli iletişim şekli olarak görülmeye devam etse de video ve ses konferans çözümlerine olan ilgi giderek artıyor” diyor.
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