Yüksek enflasyon KOBİ tanımını değiştirdi

Son 1,5 yılda enflasyonda yaşanan yükseliş, iş dünyasının yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin kimyasını bozdu. Bilançolarda yaşanan bozulma nedeniyle yüzbinlerce şirket KOBİ tanımı dışına çıktı.

Şirketler bu nedenle KOBİ’ler için verilen destek ve teşviklerden yararlanamaz hale gelmişti. Ortaya konan şikayetler sonrasında, KOBİ tanımında değişikliğe gidildi ve bilanço sınırı 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile resmen hayata geçen yeni uygulamaya göre, KOBİ’ler için 250 olan çalışan sayısında değişikliğe gidilmedi.

Buna karşılık, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Buna göre yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birisi 500 milyon liranın altında olan işletmeler KOBİ olarak değerlendirilecek.

Öte yandan yönetmelikle birlikte mikro işletme ve orta işletme tanımında yer alan parasal sınırlar da iki katına çıkarıldı.

Buna göre mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklük şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Küçük işletme tanımında ise bu tutarlar 50 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldı.