Sağlık ve turizm İZFAŞ İzmir fuarında buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TÜRSAB’ın desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 18’nci yılına giren TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile sağlık turizminin öncü firmalarını TTI İzmir ile eş zamanlı olarak ikinci kez buluşturan TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

Fuarların açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, dünyayı etkisi altına alan teknolojik gelişmeler, iklim krizi gibi faktörler nedeniyle turizm sektörünün kendini yenilemesi gerektiğinin altını çizdi. Yıldır, “İzmir, 2024'ün ilk 10 ayında yaklaşık 1,6 milyon turist ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4’lük artış kaydetti. Sağlık turizminde ise Türkiye'de Ocak-Eylül 2024 arasında, yaklaşık 1,2 milyon kişiyi ağırladık. 56 hastanesi, güneşi, jeotermal kaynakları, çok sayıda nitelikli tesisi, sağlık kurumları ve yabancı dil bilen alanında uzman insan kaynaklarıyla İzmir, sağlık turizminin öncü kentlerinden biri” dedi.

38 ÜLKEDEN KATILIMCI VAR

TTI İzmir Fuarı; Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçileri buluşturdu. Fuarda; kamu kurumları, belediyeler, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kuruluş yer aldı. Ayrıca oluşturulan özel alanda profesyonel ziyaretçiler; oteller, acenteler, turizm sektöründe faaliyet gösteren her türlü katılımcı firmayla yüz yüze görüşüp ticari iş anlaşmaları gerçekleştirme fırsatı buldu. Kültürel mirasları fuar çatısı altında buluşturan TTI İzmir’de; denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin dört bir yanından marka şehirler ile farklı ülkelerden katılımcılar yer aldı. TTI İzmir kapsamında, Türk Hava Yolları sponsorluğunda 38 ülkeden 90 sektör profesyoneli de B2B (işletmeden-işletmeye) görüşmelerde bulunmak üzere fuara geldi.

SAĞLIK VE TURİZMİ BULUŞTURDU

Sağlık turizminin öncü firmaları, bu yıl TTI İzmir ile eş zamanlı olarak ikinci kez düzenlenen TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. Fuar, sağlıkla turizmi birleştirerek, son zamanlarda milyonlarca insanın sağlık hizmetleri için seyahat etme ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Fuarın katılımcı profilini hastaneler, klinikler, sağlık turizmi acentaları, estetik merkezleri, hastane malzemeleri ve teknolojileri tedarikçileri ile termal turizm, SPA wellness, geriatri turizmi, medikal sektörlerindeki firmalar oluşturuyor. TTI Health fuarları kapsamında, İzmir Ticaret Odası iş birliği ile alım heyeti programı da düzeniyor. İtalya, Rusya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de içinde yer aldığı 16 ülkeden sağlık turizmi sektörü profesyonelleri alım heyeti programına katılıyor.

FUARA KİMLER KATILDI?

5- 7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarların açılışına; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TC Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, yurt dışından gelen bakanlar, bakan yardımcıları, sektör profesyonelleri ve turizmciler katıldı.

İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Berk Kürekçi, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve İZFAŞ TTİ İzmir Turizm Fuarı Koordinatörü Oya Aksay, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’a fuar hakkında bilgi verdi.

İzmir turizm fuarında TC Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile buluştuk. Aynı zamanda Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı olan Faruk Özlü, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti. Erdoğan Bıyık ise katma değerli üretim konusuna dikkat çekerek, sanayicileri yatırım için Düzce’ye davet etti.