Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASEELS)
Şirketten geçen hafta yapılan 4 açıklama şöyle:
-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 Avro olan sözleşmeler imzalanmıştır.
-ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Elektronik Harp, Elektro-Optik, Arayıcı Başlık, Keşif ve Gözetleme, Haberleşme ve Silah Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 Milyon ABD doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.
-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195.000.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
-ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD Doları olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır.
2 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, veri merkezi ve bilgi işlem altyapısında kullanılmak üzere bilişim malzemelerinin tedarikine ilişkin olarak özel bir şirketten KDV dahil 47.956.582,94 USD (2.352.663.637 TL) tutarında sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz ile Kazakistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketi JSC "Kazakhtelecom"un Digital Business Division birimi arasında, "Kazakhstan Secure Smart Booth Platform" projesinin geliştirilmesi, uygulanması ve ticarileştirilmesine yönelik iş birliğinin temel esaslarını belirleyen bir Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding – MoU) imzalanmıştır. Söz konusu iş birliği kapsamında; Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıkları, kamu kurumları ve diğer potansiyel kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik, yüksek güvenlik standartlarına sahip, video destekli uzaktan görüşme ve dijital hizmet altyapısının oluşturulması planlanmaktadır. Proje kapsamında; güvenli iletişim, biyometrik kimlik doğrulama, merkezi yönetim, veri analitiği ve raporlama çözümlerini kapsayan entegre bir teknoloji platformunun geliştirilmesi, ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı ürün ve servislerin sunulması ve çözümün Kazakistan genelinde yaygınlaştırılarak ticarileştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu iş birliği, Şirketimizin kamu dijital dönüşümü ve ileri teknoloji alanlarındaki yetkinliklerinin uluslararası pazarlara taşınması açısından stratejik bir adım niteliğindedir. Bu stratejik iş birliğinin; Şirketimizin Kazakistan ve Orta Asya pazarındaki konumunun güçlendirilmesine, uluslararası proje portföyünün genişletilmesine, ihracat ve döviz bazlı gelir yaratma kapasitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir yurt dışı büyüme stratejisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
3 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir şirket arasında, Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projesinde kullanılmak üzere güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin KDV hariç 1.865.166.452,45 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında panel teslimatlarının 2027 yılının ilk çeyreği sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır. Bu sözleşme, Şirketimizin Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projeleri kapsamında gerçekleştirdiği ilk panel satış sözleşmesi niteliğindedir.
4 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunca alınan kesinleşen ihale kararının Şirketimize tebliğ edildiği 24.09.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında "3 Yıl Süreli Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Hizmet Alımı" işine ilişkin sözleşme, 35.225.854,40 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.
5 DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 22-24 Eylül 2026 tarihlerinde Londra/Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen IAAPA Expo Europe 2026 fuarına katılım sağlamıştır. Fuarda;ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Çin'deki müşterilerle Flying Theater, Sphere Fly, Hurricane ve Supernova ürünlerimiz için toplam 4.214.000 ABD Doları tutarda anlaşma gerçekleştirilmiş,Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Amerika bölgelerinden müşterilerle görüşmelerimiz devam etmekte olup, bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde önümüzdeki dönem satış gelirlerine katkı sağlaması beklenmektedir.European Star Award 2026 ödül töreninde DOF Robotics tarafından üretilen ve kurulumu gerçekleştirilen Samsun Astorya Uçan Tiyatro projesi ile Avrupa'nın en iyi kapalı alan atraksiyon ödülü kazanılmıştır. Fuarda gerçekleştirilen anlaşmaların gelir ve kârlılığa etkileri, teslimat ve faturalama süreçlerine bağlı olarak ilgili dönem finansal tablolarımıza yansıyacaktır.
6 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. (CLKMT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile PIAGGIO & C. S.p.A. arasında 05.10.2026 tarihinde Distribütörlük Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Çelik Motor, belirlenen ürün gruplarında Türkiye'de fiili tek yetkili distribütör olarak faaliyet gösterecek; ürünlerin satış ve satış sonrası hizmet ağının oluşturulması ile yetkili satış kanallarının seçimi ve atanması Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. İlk aşamada distribütörlük faaliyetleriyle başlayacak olan iş birliği, ilerleyen dönemde üretim alanındaki olası iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesini de içeren uzun vadeli bir çerçevede ele alınmaktadır. Üretime yönelik olası adımların, pazar koşulları, ekonomik ve operasyonel fizibilite çalışmaları ile tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda değerlendirilmesi öngörülmektedir. 1884 yılında kurulan Piaggio Grubu, 140 yılı aşkın geçmişiyle Vespa, Piaggio, Aprilia ve Moto Guzzi gibi uluslararası bilinirliğe sahip markaları bünyesinde barındıran, Avrupa'nın en büyük scooter ve motosiklet üreticisi ve sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Piaggio Grubu ile gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında, Şirketimizin ürün portföyünün çeşitlendirilmesi, yeni müşteri segmentlerine erişimin artırılması ve motosiklet ile scooter pazarında yeni bir büyüme alanı oluşturulması hedeflenmektedir.
7 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Dubai – Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik GRANADA EUROPE ENGINEERING CONSTRUCTION LLC firması arasında, firmanın Dubai'de bulunan BURJ BINGHATTI JACOB & CO. RESIDENCE projesi için, BusBar ve ilgili sair ekipman ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 6.200.000,00-USD (AltıMilyonİkiYüzBinAmerikanDoları) tutarında sipariş alınmış, üretim onayı alınmış ve bu kapsamda üretim süreci başlamıştır.
8 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik bir banka ile Mainframe yazılım ürünleri bakım yenileme ve yeni lisans kapsamında 3 yıllık dönem için toplam 4.248.941,52 USD + KDV tutarında sipariş almıştır.
9 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Afganistan'ın ulusal havayolu firması Ariana Afghan Airlines, 5 Ekim 2026 itibarıyla Şirketimizin Crane PAX isimli rezervasyon&yolcu hizmetleri çözümlerini kullanmaya başlamıştır. Beş (5) yıllık sözleşme kapsamında, Şirketimiz ile Havayolu firması arasındaki ilişkinin yeni ürünlerle daha da çeşitlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
10 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile yurtiçinde yerleşik kurumsal büyük bir şirket arasında, Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali ve Enerji Nakil Hattı'nın anahtar teslim kurulumu kapsamında, vergiler hariç 14 Milyon ABD Doları tutarında "Güneş Enerjisi Santrali Projesine İlişkin Proje Geliştirme, Malzeme Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır.
-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yenilenebilir enerji yatırımları da olan Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında 19.516.911,55 USD tutarlık güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
11 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından bugün itibarıyla, yurt içindeki müşterilerine toplam 155.935.210,00 TL tutarında "HDPE100 ve Koruge Boru" satışı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış hacminin, 2026 yılı satış hedefimiz üzerinde yaklaşık %1,2 oranında bir etki yaratması öngörülmektedir.
12 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) arasında, 2026/1061873 İhale Kayıt Numaralı "Personel Taşıma Hizmet Alımı" işi kapsamında sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu sözleşmenin toplam bedeli 1.098.388.750 TL + KDV olup, işin 01.11.2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır.İmzalanan sözleşmenin, Şirketimizin faaliyet hacmine ve cirosuna olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.