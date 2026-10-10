Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile yurtiçinde yerleşik kurumsal büyük bir şirket arasında, Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali ve Enerji Nakil Hattı'nın anahtar teslim kurulumu kapsamında, vergiler hariç 14 Milyon ABD Doları tutarında "Güneş Enerjisi Santrali Projesine İlişkin Proje Geliştirme, Malzeme Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır.

-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yenilenebilir enerji yatırımları da olan Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında 19.516.911,55 USD tutarlık güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.