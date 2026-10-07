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  • KAP'a bildirildi: ASELSAN radar sistemleri tedariki için 195 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

KAP'a bildirildi: ASELSAN radar sistemleri tedariki için 195 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Ekonomist
Ekonomist
KAP'a bildirildi: ASELSAN radar sistemleri tedariki için 195 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195.000.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

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