BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.10.2026)

Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 73.37 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 63.80 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin düşüşünde İletişim ve Savunma sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.29 azalışla 12,214 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 249 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 100.73 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 33.23 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 92.54 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 12,285 ve 12,357 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12,090 ve 11,967 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.15 seviyesinde bulunuyor.



Alarko Holding



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 101.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 108.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 111.30 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 102.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 102.00-96.50

Satım aralığı: 106.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



Aselsan



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 348.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 335.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 365.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 335.00-330.00

Satım aralığı: 365.00-375.00

Endeks Ağırlığı (%): 11.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.527 puan azaldı.



Astor Enerji



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 197.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 165.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 237.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 165.00-163.00

Satım aralığı: 237.00-285.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.254 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Dirençte zorlandı

394-418.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 401 seviyesinin altında kapanışlarda 390.00 seviyesine gerileyebilir. 417.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 417.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 390.00-375.00

Satım aralığı: 417.50-410.00

Endeks Ağırlığı (%): 8.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.188 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Desteğinin üzerinde tutunmalı

79.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 81.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 80.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 79.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 79.00-78.50

Satım aralığı: 81.00-80.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.106 puan arttı.



Ford Otosan



Dirençte zorlandı

73.2-75.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 74.4 seviyesinin altında kapanışlarda 72.00 seviyesine gerileyebilir. 76.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 76.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 72.00-71.50

Satım aralığı: 76.50-78.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.25

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 46.06 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 42.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 43.92 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 42.50-42.00

Satım aralığı: 45.75-47.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



İş Bankası (C)



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 12.31 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 13.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.30-11.90

Satım aralığı: 13.00-13.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.129 puan arttı.



Koç Holding



İzlenmeli

205.8 - 216.8 aralığında hareket eden hisse 212.4 seviyesinin altında kapanışlarda 207.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 212.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 215.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 207.00-202.00

Satım aralığı: 215.00-215.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.14

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



Migros Ticaret



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 522.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 501 seviyesinin altındaki kapanışlarda 487.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 501 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 520.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 487.50-472.50

Satım aralığı: 520.00-550.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



Pegasus



Güç kaybediyor

143.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 129.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 135.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 129.00-127.00

Satım aralığı: 145.00-149.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Sabancı Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

82.86 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 92.93 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 88.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 82.86 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 87.00-86.50

Satım aralığı: 88.50-90.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.075 puan arttı.



Turkcell



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 97.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 103.95 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 98.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 98.00-97.50

Satım aralığı: 99.00-101.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.068 puan arttı.



Türk Hava Yolları



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

295.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 277.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 284.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 301.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 277.50-275.00

Satım aralığı: 287.50-297.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.063 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



İzlenmeli

256.25 - 276.25 aralığında hareket eden hisse 269 seviyesinin altında kapanışlarda 255.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 269 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 275.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 255.00-240.00

Satım aralığı: 275.00-270.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Türk Telekom



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

53.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 51.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 53.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 51.00-49.00

Satım aralığı: 53.50-52.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Vakıflar Bankası



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

34.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 33.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 35.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 33.25-32.50

Satım aralığı: 33.75-34.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.