Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0150891 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0128257 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,065 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)