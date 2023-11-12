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Ceren Oral
Ceren Oral




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2. yüzyılda ekonomiye katkısını hızla artıracak

Türkiye; demir-çelikte dünyanın beşinci büyük ihracatçısı, inşaat çeliği ihracatında ise dünya lideri.

12 Kasım 2023
2. yüzyılda ekonomiye katkısını hızla artıracak

Türkiye; demir-çelikte dünyanın beşinci büyük ihracatçısı, inşaat çeliği ihracatında ise dünya lideri. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ekonomiye katkısını hızla artırması beklenen sektörün odağında; yeni pazarlar ve katma değerli ihracat var.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

100 yıllık Cumhuriyet tarihinde demir-çelik üretimine yönelik ilk resmi adımın 7 Mart 1926'da 'Demir ve Çelik Sanayinin Kurulmasına Dair Yasa' ile atılması sektörün Türkiye'nin sanayileşme yolculuğundaki stratejik önemini ortaya koyuyor.

KARABÜK, İSKENDERUN, EREĞLİ

1934'te yürürlüğe giren kalkınma planı doğrultusunda öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenen demir-çelik için yatırım planları hazırlandı. 

1939'da Türkiye'nin uzun demir-çelik ürün üretiminin başladığı ilk entegre tesisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı (Kardemir), İskenderun ve Ereğli gibi bölgelerde kurulan çelik fabrikaları izledi.

1960'ların ikinci yarısından itibaren sektör iç piyasa ihtiyacının büyük bölümünü karşılar duruma geldi. 1980'lerde özel sektör katılımının teşvikiyle üretimdeki büyüme ivmelenirken Türkiye ihracata yöneldi ve 2000'lerde uzun mamulün yanında sac mamullerinin de ihracı başladı.

İHRACATIN LOKOMOTİFLERİNDEN

Bugün ihracatın lokomotiflerinden demir-çelik sektörü, 2022'deki 35,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 15,6'sını üstlendi. 

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) YKB Adnan Aslan; 2022 itibarıyla dünyanın sekizinci, Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi olan Türk çelik sektörünün 200 ülkeye ihracat yaptığına, dünyanın beşinci büyük ihracatçısı, inşaat çeliği ihracatında ise dünya lideri olduğuna dikkat çekiyor. 

"Bu yıl Macaristan, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Belçika ve Polonya'ya yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Peru-Şili Sektörel Ticaret Heyeti için çalışmalar sürüyor" diyen Aslan, bu ülkelere ihracatı artırmayı hedeflediklerini vurguluyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) YKB Çetin Tecdelioğlu; katma değerli ihracatı artırmaya ve sektörün yüksek teknolojili ürünlere adaptasyonuna odaklandıklarını kaydediyor. 

Tecdelioğlu; ihracatta radara Afrika ve ABD'yi aldıklarını, sektörel ticaret heyetlerini İsrail ve Baltık ülkelerinin ardından Suudi Arabistan, Filipinler gibi pazarlara düzenleyeceklerini de belirtiyor.

DR.VEYSEL YAYAN TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DER. (TÇÜD) GENEL SEKRETERİ
“SON YILLARDA REKABET GÜCÜ ZAYIFLADI”
“Son yıllarda çelik sektörümüzün rekabet gücü; artan enerji fiyatları, AB ve ABD'nin çelik ticaretinde adil olmayan korumacı politikaları ve hammadde açısından ülkemize kıyasla avantajlı konumda olan Uzak Doğu,
Güney Asya ve Ortadoğu ülkelerinin çelik piyasalarında yoğunluklarını artırmalarıyla zayıfladı. 

Ancak yeni kapasite artırımları ve ihracatı önceleyip ithalatı sınırlayan politikalara yönelme eğilimiyle, sektörün Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ekonomiye katkısını hızla artıracağını, dünya çelik üretiminde orta vadede yedinci, uzun vadede altıncı sıraya yükseleceğini değerlendiriyoruz.”

 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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