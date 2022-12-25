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2023’ün ana gündemi seçimler

Yeni yıla girerken 14 soruluk CEO Anket çalışmamızı iş dünyasının 109 lideri yanıtladı.

25 Aralık 2022
2023’ün ana gündemi seçimler

Gelecek planları yaparken en önemli faktör öngörüdür. Ancak öngörülmesi zor bir dönemden geçtiğimiz de bir gerçek. 

Pandeminin ardından Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği global enflasyon faktörüyle birlikte 2023’te faiz oranları yüksek seviyesini korumayı sürdürecek. 

Üretim ve istihdam sıkıntıları devam edecek. Büyümede aşağı yönlü revizeler görmeye devam edeceğiz. Türkiye tarafında ise yükselen kur ve enflasyon ile yeni yıla giriyoruz. 

Burada yeni yılda daha iyimser beklentiler olmakla birlikte genel seçimler en önemli belirsizlik konusu. Bu nedenle yılı ikiye bölmek; seçim öncesi ve sonrası olarak bakmak daha sağlıklı olacak. 

Yine 100 yılı geride bırakan Cumhuriyetimizin ileriye daha güçlü gitmesi için atılması gereken adımlar da bulunuyor. 

Yeni yıla girerken 14 soruluk CEO Anket çalışmamızı iş dünyasının 109 lideri yanıtladı. İşte anketimizden çıkan sonuçlar…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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