70 şirkette ikinci çeyrek net kâr beklentileri

Borsa İstanbul’da (BİST) 2026 ikinci çeyrek bilanço sezonu başladı. Konsolide olmayan (solo) sonuçlarda 10 Ağustos, konsolide sonuçlarda 19 Ağustos, bilançoların son gönderim tarihi olarak belirlendi. Biz de aracı kurumların 29 Temmuz kapanışı itibarıyla bilançosunu açıklamamış şirketlerden 70’ine ilişkin net kâr tahminlerini araştırdık.
Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Takip edilecek başlıklar
GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır’a göre; ikinci çeyrek finansalları sıkı para politikasının bilançolar üzerindeki etkilerini daha net göreceğimiz bir döneme işaret ediyor. Yüksek finansman maliyetleri ve iç talepteki yavaşlama operasyonel kârlılığı baskılarken, nominal satış büyümesi ile reel kârlılık arasındaki farkın daha belirgin hale gelmesinin beklendiğine değinen Ayyıldır; ihracat kabiliyeti yüksek, fiyatlama gücünü koruyabilen ve nakit akışını sağlıklı yönetebilen şirketlerin ise sektörlerinden olumlu ayrışabileceğini öngörüyor.
“İkinci çeyrekte Ortadoğu’da artan jeopolitik riskler, özellikle enerji fiyatları, navlun ve sigorta maliyetleri üzerinden şirketlerin maliyet yapısını etkiledi” diyen Kudret Ayyıldır, bu bilanço döneminde yalnızca satış gelirlerinin ve net kârların değil; FVAÖK marjı, serbest nakit akışı, net borç/FVAÖK oranı, işletme sermayesi yönetimi ve şirketlerin yılın kalanına ilişkin beklentilerinin de yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında bulunduğunun altını çiziyor.
Sanayi şirketlerinde görünüm
İş Yatırım, ikinci çeyrekte reel bazda yıllık net kâr ve FVAÖK büyümesinin; TL’nin reel değerlenmesi, zayıflayan talep koşulları ve rekabet baskılarıyla mücadele eden sanayi şirketleri arasında nadir görülürken savunma, emtia ve içecek şirketlerinin bu tablonun istisnası olduğuna işaret ediyor. Garanti BBVA Yatırım ise net ertelenmiş vergi yükümlülüğü taşıyan, sanayi sicil belgesiyle fiilen üretim yapan şirketlerde tek seferlik net kâr artışı görülebileceğini belirtiyor.
Jeopolitik gelişmelerin etkileri
İkinci çeyrekte, takibindeki şirketlerle finansallara yönelik beklentilerini rakamsallaştırmadan önce toplantılar yapan Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Ekibi’nin çıktılarına göre; şirketler üzerinde Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin farklı yansımaları oldu. Deniz Yatırım, bu konuda şu değerlendirmeleri yapıyor:
“Kimi grup, iş yaptığı sektör itibarıyla ilk çeyreğin son dönemecinde sınırlı pozitif katkı sağlarken, ikinci çeyrekte gecikmeli etkileri fazlasıyla hissetti. Negatif yansımalar da benzer patikada gerçekleşti. Örneğin; petrokimya sektöründe yer alanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki kapanma ve artan fiyatlardan iş yapma şekilleri ve bölgedeki konumlanmaları kaynaklı pozitif etkilenirken; havacılıkta iptal edilen ve ertelenen uçuşlar, artan girdi maliyetleri ve yavaşlayan trafiğin etkileri negatif baskı unsuru olarak belirdi. THY gibi örneklerde ise ertelenen ve iptal edilen bölge şirketlerinin uçuşları kaynaklı farklı coğrafyalara kaydırılan trafiklerin sonucunda pozitif çıktılar da söz konusu oldu.”
Banka kârlarında marj baskısı
Şeker Yatırım; takip ettiği Akbank, Albaraka Türk, Garanti BBVA, İş Bankası, Halkbank, TSKB, Vakıfbank ve YKB’nin ikinci çeyrek net kârının toplamda çeyreksel yüzde 26,7 daralarak 89 milyar 53 milyon TL’ye gerileyeceğini tahmin ediyor. Şeker Yatırım Bankacılık Analisti Mücahid Yıldırım; bu çeyrekte swap fonlama maliyetlerindeki artışın sürüklediği marj daralmasının ve yükselen kredi risk maliyetinin kârlılığı baskıladığını, komisyon gelirlerindeki güçlü büyümenin ise düşüşü kısmen telafi ettiğini öngörüyor. Yıldırım’a göre; kamu bankaları yıllık güçlü kâr artışıyla ayrışabilir, çeyreklik daralma ise en belirgin İş Bankası ile YKB’de görülebilir.
Ali Kerim Akkoyunlu / Gedik Yatırım Araştırma Direktörü
Hangi şirketlerden güçlü, hangilerinden zayıf finansallar gelebilir?
İyi tarafta öne çıkabilecekler Daha güçlü ürün marjları, stok kârları ve ertelenmiş vergi geliriyle Tüpraş, Petkim ile Aygaz’ın kârlılıklarında belirgin iyileşme bekliyoruz. Sağlık sektörü şirketleri muayene ücretlerindeki artış ve operasyonel verimlilikteki iyileşmeyle, Coca-Cola İçecek güçlü uluslararası hacim büyümesi, sağlam marjlar ve kuvvetli nakit yaratımıyla, İndeks Bilgisayar yeni distribütörlük anlaşmaları, hacim ve pazar payı kazanımları ile olumlu baz etkisinin desteğiyle güçlü finansallar açıklayabilir. Erdemir’de ikinci çeyrekte ton başına FVAÖK’teki toparlanmanın sürmesini beklerken asıl güçlü performans önümüzdeki çeyreklerde görülebilir. Brisa’dan geçen yılın düşük bazının etkisiyle yıllık bazda daha güçlü finansallar bekliyoruz. Rönesans Gayrimenkul’den kira gelirlerindeki artış, Türk Altın ile Türk Metal’den altın fiyatlarındaki yıllık artış ve üretim hacmindeki yükselişle güçlü sonuçlar gelebilir.
Negatif ayrışabilecekler Ülker, zayıf satış hacimleri nedeniyle beklentilerin altında sonuçlar açıklayabilir. Çimsa ve OYAK Çimento’da zayıf yurt içi talep, Akçansa’da güçlü yurt içi satışlara rağmen tek seferlik bakım giderleri nedeniyle zayıf sonuçlar öngörüyoruz. Otomotiv sektörü genelinde satış hacimleri üzerindeki baskının devam etmesini ve kârlılık kalitesinin zayıf kalmasını bekliyoruz. Türk Traktör’de, satış hacimlerinin kapasite kullanım oranını artıracak seviyelere ulaşamaması nedeniyle operasyonel kârlılıktaki bozulma sürebilir. Aksa Enerji ile Galata Wind, yurt içi elektrik fiyatlarındaki zayıflık nedeniyle yıllık bazda daha düşük kârlılık, Enerjisa ise daha güçlü finansallar bildirebilir. ABD-İran savaşı nedeniyle havacılıktan zayıf sonuçlar gelebilir, TAV ise Almatı Havalimanı ve BTA operasyonlarının güçlü performansıyla sektörden pozitif ayrışabilir. Arçelik’ten zayıf tüketici talebi ve artan promosyon faaliyetleri nedeniyle zayıf, T. Şişecam’dan kimyasallar segmentinde süre gelen zayıflıkla beklentilerin altında finansallar bekliyoruz.