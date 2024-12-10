Armatür sektöründe birim fiyatlar yükseldi, ihracat arttı

Geçen yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatan armatür, valf, vana, musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektöründe, 2024 yılı kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamları açıklandı. Sektör, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla miktar bazında yüzde 2,28 oranında daha az ihracat yapmasına karşın, kilogram başına birim fiyatın 6,16 dolardan 6,62 dolara yükselmesi ile toplam ihracatını değer bazında yüzde 5 artışla 347,4 milyon dolara yükseltti. Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,55 düşüşle 3 milyar 680 milyon dolara geriledi.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke 38,4 milyon dolarla Almanya olurken, onu 17,2 milyon dolarla Irak ve 14,6 milyon dolarla Rusya takip etti. Kasım ayı ihracatında yüzdesel bazda en büyük artış ise yüzde 89 ile Özbekistan'a kaydedildi. Bir önceki ay da yüzde 21,2 oranında ihracat artışı gerçekleşen bu ülkeye 10 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya yüzde 24,6 artış ile 13 milyon dolar, Polonya'ya da yüzde 24,15 artışla 11 milyon dolar ihracat yapıldı. Kasım’da Polonya'ya ihracat yüzde 27,59 artışla 11 milyon dolara, Özbekistan'a ihracat da yüzde 21,17 artışla 9,7 milyon dolara çıktı. Ocak-Kasım döneminde ise en büyük pazar olan Almanya'ya 431,1 milyon dolar, Rusya'ya 209,3 milyon dolar, Irak'a da 167,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



'YIL BAZINDA HEDEFLENEN İHRACATA ULAŞAMADIK'



Açıklanan rakamları değerlendiren ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Türkiye'nin 2024 yılında yaşadığı enflasyonist ortam ve kur politikaları nedeniyle rekabet ettiğimiz ülkelerle olan maliyet farklarının açıldığına dikkat çekti. Döviz kurunun enflasyona paralel bir seyir izlemesinin Türk sanayisinin ve armatür sektörünün rekabet edebilirliği açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Turhan, "Bunun yanında enflasyonun yüksek olması şirketlerimizin işletme sermayesine olan ihtiyacını artırıyor ancak finansmana erişim konusunda sıkıntılar devam ediyor. Ulaşılan finansmandaki yüksek faiz oranını sanayicinin karşılaması mümkün değil." dedi.



Sanayicinin maliyetlerini karşılayabilecek bir ekonomi politikasının üretim ve ihracat açısından kritik önemde olduğuna işaret eden Turhan, şöyle devam etti:

"Dünyada yaşanan ekonomik daralma elbette önemli bir etken ancak ülkemizde sanayicilerin yatırım, üretim ve ihracat yapmaya devam edebilmesi için öngörülebilir bir ekonomik ortam gerekli. Kasım ayında sektör ihracatımızda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5’lik bir artış gerçekleşti ancak ihracat artışının devam edebilmesi için özellikle küresel ekonomik yavaşlamanın durumu ve bölgesel ticari ilişkilerin seyri önemli rol oynuyor. Yıl bazında baktığımızda hedeflenen ihracat artışına maalesef ulaşamadık."

