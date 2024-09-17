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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Bir yerli otomobil daha geliyor: Binekte iki model üretecek

HABAŞ Otomotiv yerli otomobil planını açıkladı. HABAŞ Genel Müdürü Hüseyin Urkun şirketin satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacaklarını belirterek "Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz" dedi. Şirket, binekte hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç versiyon düşünüyor.

17 Eylül 2024 | 12:44
Bir yerli otomobil daha geliyor: Binekte iki model üretecek

HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar avroluk bir yatırım planladıklarını söylüyor. Urkun, "HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak." dedi. Otomobil üretimi için de yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Urkun, şu ana kadarki yatırımın otomobil dahil yaklaşık 250-300 milyon evroları bulduğunu ve toplam yatırım tutarının ticari araçlarla birlikte 1 milyar avroyu bulabileceğini söyledi. Urkun, Honda fabrikasındaki üretim kapasitesini de otomobil için 75 bine yükselteceklerini aktardı.

Hüseyin Urkun, Hannover'de düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda, markanın planlarını anlattı. HABAŞ olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını dile getiren Urkun, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını söyledi.

2025'TE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Söz konusu fabrikanın 2025’in başında seri üretime geçeceğini belirten Urkun, "Fuarda gösterimini yaptığımız araçların ön üretimlerini de Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki fabrikada yapıyoruz, kendimize ait fabrikada. Daha sonra bütün hepsini Manisa organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Honda fabrikasını da satın almamızla beraber orayı da devreye soktuk. Mesela kataforez hatlarını oradan kullanıyoruz, bu araçların tüm boya alt işlemlerini orada yapıyoruz. Sonra bunları İzmir'deki organize sanayi bölgesinde de topluyoruz." diye konuştu.

ÜÇ VERSİYON VAR

Otomobil üretme planları olduğunu da belirten Urkun, şunları kaydetti:

"HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın Şekerpınar'daki üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. 2025’in sonuna doğru binek otomobili açıklayacağız. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak. Tasarımları kendi bünyemizde oluşturduk. Şu an motor konusunda, Volvo motor kullanıyoruz binekte. Hafif ticaride de Renault ile devam edeceğiz."

BATARYA

Urkun, üretilecek araçlarda kullanılacak bataryayı hücre olarak Uzak Doğu'dan aldıklarını belirterek şu bilgileri paylaşıyor: "Yani HABAŞ marka bataryalar. Şu anda gördüğünüz tüm araçların üzerinde HABAŞ batarya var. Belgesi, tipi, onayı bize ait. Yani bataryaları orada yaptırıp getiriyoruz. Paketleme yapıyoruz. Burada paketleme ve diğer komponetleri yapıyoruz. 

 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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