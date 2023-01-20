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"Bu yıl hedefimiz 7,2 milyar TL ciro"

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarını bünyesinde bulunduran Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 beklentilerini açıkladı. Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, “2023 yılında konsolide satış geliri büyümesini yüzde 85-90 oranında öngörerek 7-7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz” dedi.

20 Ocak 2023
"Bu yıl hedefimiz 7,2 milyar TL ciro"

Doğanlar Mobilya Grubu çatısı altında Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markaları bulunuyor. 24-29 Ocak’ta gerçekleşecek İstanbul Mobilya Fuarı’nda 4 markasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandıklarını söyleyen Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, markalarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

“Doğtaş, küresel bir marka olma hedefini emin adımlarla sürdürüyor. Yurtdışı yatırımları daha da hız kazanıyor. Doğtaş, global trendleri uygulayan tasarım anlayışını yansıtan ürünleriyle fuarda ziyaretçilerini bekliyor. Kelebek Mobilya, şık tasarımlarını sergileyeceği fuarda, dünyanın en önemli tasarımcılarından Karim Rashid ile yaptığı yeni iş birliğini duyuracak.   Lova Yatak, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmaların sonucu ortaya çıkan ürünlerini tüketiciyle buluşturacak.  Ruum Store, 17 ayrı kategorideki ürünüyle yapay zekâ ile geliştirilen dijital entegrasyonların kullanımının deneyimlenebileceği bir minyatür mağaza versiyonunu fuarda ziyaretçilerine sunacak.“

2022 BAŞARILI GEÇTİ

2022’yi başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktaran İsmail Doğan, “Belirlediğimiz hedeflerin büyük bir yüzdesini hayata geçirirken, ciro hedeflerimizin ise üzerinde yılı kapattık. 2023 bütçemizde ise yüzde 85-90 konsolide satış artışı ile 7-7,2 milyar TL konsolide satış geliri, yüzde 14-15 konsolide FAVÖK marjı ve net finansal borçluluk/FAVÖK oranında 1,00–1,50x beklentimiz var” diyor.

Bugün 650’den fazla noktada müşterisiyle buluşan Doğanlar Mobilya Grubu’nun, 2023 yılında yurt içinde 100-110, yurt dışında 20-25 yeni satış noktası hedefi olduğunu belirten Doğan, konsolide satış gelirlerinin yüzde 5-8,5 oranında yatırım harcaması yapacaklarına işaret etti.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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