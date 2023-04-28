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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Canik, Britanyalı AEI Systems’ı satın aldı

CANiK, Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasının yüzde 80’ini satın aldı. Satın alma ve ilave yatırımlarla birlikte yatırım tutarı 100 milyon dolar olacak. Bu alım sayesinde CANiK’in son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems’ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi bir araya geldi.

28 Nisan 2023
Canik, Britanyalı AEI Systems’ı satın aldı

Türkiye, dünyada kullanımı yaygınlaşan ve kritik önem kazanan orta kalibre top üretiminde söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK’in stratejik çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasının satın alma süreci, Aralık 2022 tarihinde Birleşik Krallık’ın onayı ile tamamlandı. Böylece CANiK’in son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems’ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi bir araya gelmiş oldu. 

Şirketin yüzde 80 hissesinin yanında ilave yatırımlarla birlikte 100 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşmiş olacak.
 

AEI Systems’ın satın alımına yönelik, Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. 

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo resepsiyonun açılışında yaptığı konuşmada, “Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK’i Britanyalı AEI Systems şirketine yaptığı yatırımdan dolayı kutluyorum. Bu ortaklığın CANiK ve AEI Systems'a yeni ve mevcut pazarlarda birçok fırsat getireceğine eminim ve her iki şirkete de uzun süreli bir başarı ve dostluk diliyorum. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapmaya, birbirlerini desteklemeye ve her iki ülke için de avantajlar sağlayacak fırsatlara açık olduğunu biliyorum" dedi.  

CİRO HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR

CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte AEI Systems da şirket iştiraklerimiz arasında yerini aldı. AEI Systems, orta kalibre silahlarda bir marka olmayı sürdürecek. AEI Systems’ın Birleşik Krallık’taki tesislerinde geliştirme, üretim ve montaj faaliyetleri artarak devam edecek. Üretim faaliyetleri ise özellikle ‘Made in UK’ ibaresinin kullanılmasını sağlayacak ölçüde, AEI Systems ve Birleşik Krallık’taki ekosistem bünyesinde gerçekleştirilecek. 5 yıl sonunda orta kalibre top satış cirosunun yıllık 100 milyon doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

ÜRÜN GELİŞTİRME YATIRIMLARI

AEI Systems ile birlikte ihracat alanında da yeni bir ivme yakalayacaklarını belirten C. Utku Aral, şunları söyledi: “30x113 mm topun, Türkiye ve Birleşik Krallık için de çok kritik bir ürün olduğu düşüncesindeyiz. Topun ve UNIROBOTICS’in TRAKON 30 kulesi entegrasyonunun tamamlanması sonrası halihazırda çalışmakta olduğumuz bütün büyük platform üreticileri ile bu alanda iş birliğine başlayacağız. AEI Systems’ın satın alımı ile önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan yatırım planlamamızın tamamını gerçekleştirdik. Bundan sonra şirket satın almak için değil, ürün geliştirmek ve üretmek için yatırımlar yapacağız.”
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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