Çuhadaroğlu 100 yaşına yeni yatırımlarla hazırlanıyor

Alüminyum sektöründe tasarım, üretim ve montaj yapan mimar Ahmet Çuhudaroğlu’nun kurucusu olduğu Çuhadaroğlu şirketi 70’inci yaşını kutladı. İstanbul Swissôtel’de gerçekleşen gecede ailenin ikinci kuşak temsilcileri Murat ve Nejat Çuhadaroğlu; iş dünyasının temsilcilerini, çalışanlarını, sektör paydaşlarını ve iş ortaklarını ağırladı.

Sunuculuğunu Okan Bayülgen yaptığı gecede, Erol Evgin ve Nükhet Duru sahne aldı. Gecede, Nejat Çuhadaroğlu’nun 30 yıl içerisinde topladığı, Hisart Canlı Tarih Müzesi bünyesindeki “Kadın Kahramanlar” eserleri sergilendi.

İHRACATIN PAYI YÜKSELİYOR

Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu, “Beş kişilik küçük bir atölye ile başlayıp, bugün, yaklaşık 700 çalışanıyla, 70 bin m2 kapalı ofis ve fabrika alanlarıyla sektöründe, dünyada bir kaç tane olan entegre tesislerden biri oldu” dedi.

Çuhadaroğlu, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için ikinci jenerasyonla birlikte yatırımlara ara vermeden devam ediyor. 4 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan şirketin cirosu içinde ihracatın payı son 10 yılda yüzde 25’ten yüzde 65’lere yükselmiş durumda.

KURUMSALLAŞAN BİR YAPI

Çuhadaroğlu Genel Müdürü Kenan Aracı, ikinci kuşak ile birlikte hedeflerinin asırlık bir firma olduğunu vurguladı. Kurumsallaşmanın temellerini atarak sektöründe halka açık, borsada işlem gören bir firma haline gelen Çuhadaroğlu, asırlık bir şirket olma yolunda, yatırımlarını hızlandırdı.

Kenan Aracı’nın verdiği bilgiye göre, dijital dönüşüme ayak uyduracak alt yapıya sahip, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, enerji ihtiyacını karşılayacak yeni fabrikanın temelleri Mayıs ayında atılacak.

400 MİLYON DOLARLIK ŞİRKET

Kenan Aracı yatırımla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Böylece çağımıza ve teknolojik gelişmelere paralel mevcut üretim kapasitemizi faz faz, 10 yıl içerisinde 5 kat arttıracağız. Lüleburgaz Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım sürecimiz başlayacak. İlk etap, 2025 yılı içerisinde tamamlanacak olup, bu yatırımla başta savunma, kara, hava taşıt ve mimari uygulamalarda kullanılacak büyük ölçekli alüminyum profil olarak tabir ettiğimiz ürün taleplerini karşılayacak hale geleceğiz. Rekabet gücümüzü arttırmak için çağın gerekliliklerini ıskalamayacak otomasyon sistemi ile dizayn ettiğimiz tesisimizi faz faz ilerleterek 2030 yılında tamamlayacağız. Böylece mevcut kapasite ile birlikte 80 bin ton yıllık üretim ve yaklaşık 400 milyon dolar yıllık ciro hedefine ulaşmış olacağız.”