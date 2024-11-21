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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Deprem bölgesi Malatya’da üçüncü okulu yaptırıyor

RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, memleketi olan Malatya’da üçüncü okulu yaptırıyor. Rıdvan Mertöz’ün eşinin adını taşıyacak olan 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun temel atma törenine, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş ve kentin ileri gelenleri katıldı.

21 Kasım 2024 | 13:59
Deprem bölgesi Malatya’da üçüncü okulu yaptırıyor

RMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, iş hayatında ve sivil toplum örgütlerindeki sorumluluklarının yanında hayırsever kimliğiyle de öne çıkıyor. Mayatyalı iş insanı Rıdvan Mertöz, daha önce Malatya’da yaptırdığı iki okula ilave olarak yeni bir okul daha yaptırıyor. Temel atma töreninin ardından biraraya geldiğimiz Mertöz, Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun depremde yıkılan Sümer Ortaokulu'nun yerine yapılacağını söyledi.

Mertöz, "Malatya'da deprem nedeniyle maalesef 59 okulumuz yıkıldı veya yıkım kararı verildi. Devletimiz bu okullardan 41 tanesini kendi imkanlarını ile yapıyor, kalanlar için de bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. 24 derslikli okulumuz toplamda 110 milyon liraya mal olacak ve önümüzdeki eğitim sezonunda açılmasını planlıyoruz. Okulun öğrenci sayısı öncekinde olduğu gibi yine 650 civarında olacak" dedi.

“MESLEK LİSESİ HAYALİMİZ VAR”

İstanbul'da 3 tane meslek lisesinin de hamiliğini üstlendiklerini anlatan Mertöz, "Türk sanayisinin meslek lisesi mezunlarına ve ara elemanlara çok ihtiyacı var. Biz de öncelikle bu okullara ilgiyi artırmak için çabalıyoruz. Devamlı toplantılar yapıyoruz, ailelerle konuşuyoruz ve çocuklarımızı meslek liselerine almaya çalışıyoruz. Bölgedeki işadamları derneklerinin de desteğiyle öğrencilere önce staj imkanları sağlıyoruz, ardından da iş konusunda tüm desteği veriyoruz. Bu meslek liselerinden mezun olan herkesin işi hazır, kesinlikle boşta kalmıyorlar" dedi. 

Bundan sonra en büyük hayalinin kendi fabrikalarının bulunduğu İstanbul Arnavutköy'de çok büyük bir meslek lisesi kampüsü olduğunu söyleyen Mertöz, şöyle devam etti: 

"İstanbul Sanayi Odası ile birlikte önce hayalini kurduğumuz, şimdilerde ise çok önemli ilerleme sağladığımız bir projemiz var. Fabrikamızın olduğu Arnavutköy'e bağlı Deliklikaya'daki sanayi bölgesinde çok kıymetli bir arazi takasının gerçekleştirilmesi konusunda son aşamadayız, imzalar atılmak üzere. Burası özellikle makine, elektrik ve kimya bölümlerinin olacağı bir meslek lisesi kampüsü olacak. İçerisinde öğretmenlerin kalacağı lojmanlar, öğrenciler için pansiyonlar, atölyeler ve her türlü teknik imkan olacak. Bu kampüsü gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." 

26 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Türkiye’de ağırlıklı olarak kablo rakoru imalatı ve bunun yanında medikal ekipmanlar alanında faaliyet gösteren Bimed’in çoğunluk hisselerini ve ambalaj makinaları üreticisi Beta-Park’ı satın alan RSM Grup, yeni yatırımlarla yoluna devam ediyor. Kablo rakoru imalatı konusunda faaliyet gösteren ve kendi alanında Avrupa’nın en büyüğü olan Bimed, 26 milyon euroluk yatırımla Arnatvutköy’deki yeni tesisine taşındı. Yeni tesiste aynı kadro ile kapasiteyi yüzde 20 artırdıklarını söyleyen Rıdvan Mertöz, “Bu ortamda yeni yatırım yapmak, yeni firma almak çok akıl karı değil ama biz yine de rahat durmuyoruz, araştırıyoruz. Avrupa'da kendi sektörümüze yakın uygun firma bulursak almayı düşünüyoruz.” dedi.

 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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