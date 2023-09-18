Dünyanın ilk trilyoneri yapay zekadan gelebilir

Değerli okurlar, son sayımızı yapay zekaya ayırdık. İşletmelerin artık kaçınılmaz bir gerçek olan yapay zeka çalışmalarını ve hedeflerini mercek altına aldık. University of Strathclyde Business Scholl’da da ders veren Viktor Dörfler, ‘Yöneticiler İçin Yapay Zeka’ adlı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan kitabında şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: “Yapay zeka opsiyonel değildir.

Eğer bir şirket yapay zekayı sahiplenmezse, rakipleri sahiplenir. Müşterileri böyle bir beklenti içine girebilir. Bu nedenle yapay zekayı kullanmamak, ondan etkilenilmeyeceği anlamına gelmez.”



Artık hangi sektör olursa olsun kaçınılmaz bir gerçek olan yapay zekanın iş dünyasına etkilerinin ve yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerin detayını kapak haberimizde bulacaksınız.

Ancak burada da şunu ifade etmek istiyorum; GOOINN Innovation, 2023 Yapay Zeka Raporu’na göre, küresel yapay zeka pazarının büyüklüğü 2022 yılında 428 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakamın 2023 yılında 515,21 milyar dolara, 2030 yılında ise yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Dünyada yapay zeka konusunda ABD, İngiltere, Kanada ve İsrail başı çeken ülkeler. Çin, Hindistan, Rusya bu alanda hızla ilerliyor. Yapılan değerlendirmelerde dünyanın ilk trilyoneri, tabii dolar bazında, yapay zeka işinden gelebilir. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’un servetinin yaklaşık 240 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde 1 trilyon doların ne anlama geldiğini daha net ifade etmiş olurum.



Değerli okurlar, burada deprem gerçeğine bir vurgu yapmak istiyorum. Geçen hafta Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem’in davetiyle 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinden en ağır darbeyi alan şehirlerimizden biri olan Hatay’a gitme fırsatı buldum. Ailesi Adapazarı ve Düzce’de yaşayan ve 1999 yılındaki depremlerden etkilenmiş biri olarak şunu söylemek istiyorum.

Deprem, ülke gündeminden uzaklaşmış gibi. Ancak bölge hala maalesef ilk günkü gibi deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor. Konteyner kentler var, ama çadırların bir kısmı hala duruyor. Burada tabii ki devlete büyük görevler düşüyor. Ancak devletin tek başına bu işin altından kalkması çok da mümkün değil.

Bu nedenle bölgeye desteğini devam ettiren şirketlerimize, sivil toplum örgütlerine, bireylere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. El birliği ile bölgeye olan desteklerin devam etmesi gerekiyor.

Sağlıkla kalın…

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