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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Düzce fabrikasını 80 milyon Euro’ya yeniliyor

Türkiye fındık ihracatının yaklaşık dörtte birini gerçekleştiren Ferrero Fındık, 2014 yılında Oltan Gıda’yı satın aldıktan sonra yatırımlarını hızlandırdı.

22 Ağustos 2023
Düzce fabrikasını 80 milyon Euro’ya yeniliyor

Türkiye fındık ihracatının yaklaşık dörtte birini gerçekleştiren Ferrero Fındık, 2014 yılında Oltan Gıda’yı satın aldıktan sonra yatırımlarını hızlandırdı. 

Düzce fabrikasını 80 milyon dolara yenileyen şirket, bu zamana kadar toplamda 130 milyon Euro yatırım yaptı.

İtalya merkezli Ferrero Grubu, Nutella, KinderSurprise, Ferrero Rocher gibi markalarıyla gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. 14 milyar Euro global cirosu olan Ferrero Grup, 2014 yılında Türkiye’de Oltan Gıda’yı satın aldı. 

Böylece Ferrero Fındık, Türkiye’de fındığa dayalı sanayide en önemli oyunculardan biri oldu. 400 milyon Euro’luk ihracatla Türkiye fındık ihracatının dörtte birini gerçekleştiriyor.

Satın almanın ardından fabrikaları gözden geçiren şirket, yenileme yatırımlarına soyundu. Düzce, Ordu ve Trabzon’daki tesislerini gözden geçiren şirket, Ordu tesisini kapattı. Diğer tesislerde de büyük bir yatırım sürecine girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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