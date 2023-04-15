Eksim Gıda Grubu, perakendede büyüyor

Eksim Yatırım Holding iştiraklerinden olan Eksim Gıda Grubu, bünyesinde yer alan Eksun ve Aslı markalarıyla gıda ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Sinangil, Gluten Yok ve alt markalarıyla perakende ve ev dışı tüketim kanallarına yönelik ürünler sunan Eksun Gıda, halka arzını gerçekleştirmesinin ardından gelirlerini daha önce yatırımcısıyla paylaştığı kalemlerde kullanmak üzere harekete geçti. Eksun Gıda, bu yıl aynı zamanda un sekörünün büyük markalarından biri olan Sinangil’in 60’ıncı yılını da kutluyor. Eksim Gıda Grubu’nun yeme-içme sektöründeki markası Aslı ise (Aslı Börek) yeni konsepti ve zenginleşen mutfağıyla franchise ağını genişletmeyi hedefliyor.

EKSUN GIDA YATIRIMLARI HIZLANDIRDI

Mart ayında tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arz ile Eksun Gıda’nın paylarının yüzde 28,63’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. 48,90 TL fiyattan yaklaşık 15 kat talebin alındığı halka arz sürecinin o döneminde tüm zamanların en yüksek bireysel katılımı gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Eksun Gıda'ya güvenerek ortak olan 1,2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ederiz. Sürdürülebilir büyümemize ivme kazandıracak halka arzımızla, pazardaki rekabet gücümüzün de artacağına inanıyoruz” dedi.

Eksun Gıda’nın halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırımlar için kullanılacak. Bu doğrultuda kaynağın yüzde 20’si, Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek. Yine halka arz gelirlerinin yüzde 10’u ise un silosu tesisi, makine yatırımları ve modernizasyon amacıyla kullanılacak. Halka arz gelirinin geri kalanı ise işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik ele alınacak.

“BUGDAY ÜRETİMİNDE GÜÇLÜYÜZ”

Geçtiğimiz yılın rakamlarına da değinen ve Türkiye’nin buğday kaynaklarını değerlendiren Demir, “2022 yıl sonunda toplam ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’nin üzerine çıktı ve net karımız 224 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yıl sonunda FAVÖK marjımız ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Un sanayicileri olarak ise en önemli avantajımız buğdayı kendi çiftçimizden alabilmemiz. Türkiye buğdayda kendi kendine yeten bir ülke ve bu piyasa en regüle piyasalardan biri. İç piyasa için ihtiyacımız olan buğdayı içerden tedarik edebiliyoruz. İhracat için de dâhilde işleme izni ile buğday ithalatı yapıyoruz. Bu da hem enflasyona hem de döviz kurlarındaki artışa karşın un sanayicileri için bir zırh oluşturuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.,

ASLI YENİ ŞUBELER AÇACAK

Eksim Gıda Grubu bünyesinde yer alan Aslı, 36'sı franchise sisteminde, toplam 41 şubesiyle hizmet veriyor. İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin m2 lik kapalı alanda yer alan Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı entegre unlu mamul tesislerinden birinde üretim gerçekleştiren Aslı, yenilenen konseptiyle tüketicilerin karşısına çıktı. Aslı’da hedef öncelikle yeni franchise vererek 100 civarında şubeye ulaşmak. Franchise bedeli 10 bin dolarken, mağaza yatırımları 2,5 ile 4 milyon TL arasında değişiyor.