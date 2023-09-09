“Her şirketin acil eylem planı olmalı”

Shell Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından iyileşme ve kalkınma için çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış sosyal ve duygusal destek programları sunuyor. Bu kapsamda Shell, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile güçlü bir dayanışma ağı oluşturdu. Aynı zamanda Kadınların Elinden sosyal girişimi iş birliğiyle depremden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini Shell Select Marketlerde satışa sunarak, gelir elde etmelerinde rol alıyor.

ÇOCUK, KADIN VE GENÇELERE ULAŞIYOR

Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent’te TEGV iş birliğiyle kurulan Shell Öğrenim Birimi, Belen’deki Basketbol Köyü Konteyner Kent’te TOG iş birliğiyle kurulan Shell Destek Merkezi ve Hatay - İzmir Konteyner Kent’teki TKDF Shell Mor Yerleşke’nin açılışları Yayın Yönetmenimiz Talip Yılmaz’ın da katılımıyla 7 Eylül tarihinde yapıldı. Açılışlar sebebiyle düzenlenen basın toplantısında Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, başlattıkları dayanışma hareketinin güçlenerek devam ettiğine işaret etti: “Shell Türkiye olarak toplumumuza olan sorumluluğumuzun bilinciyle, afet sonrası bölgenin kalkınması için sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere bölge halkına sosyal ve duygusal destek sağlamak için harekete geçtik. Hedefimiz 2 yıl içinde en az 100 bin kişiye ulaşmak. Ayrıca, bölge kadınlarının ekonomik güçlenmesini sağlamak amacıyla Kadınların Elinden sosyal girişimiyle kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri Shell Select Marketler’de misafirlerimizle buluşturuyoruz.”

Ahmet Erdem ayrıca “Shell olarak 100 yıldır ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün de afet bölgesinde toplumumuzu güven ve umut dolu bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ahmet Erdem’in dikkat çektiği bir diğer noktada iklim değişiklikleri ile birlikte dünyada meydana gelen afetler. Erdem, Shell olarak büyük afetlere karşı acil eylem planlarının olduğunu belirtti. Erdem, tüm şirketlerin bu tarz acil eylem planlamaları yapması gerektiğini kaydetti.

YAPILAN İŞBİRLİKLERİ

Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya’daki konteyner kentlerdeki toplam 12 öğrenim biriminin 8’i tamamlandı, 4’ü ise kurulma aşamasında. Bu merkezlerde çocuklara eğitim ve sosyal etkileşim imkanları sunarak iyileşme sürecine katkı sağladıklarını belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı “Deprem bölgesinde 17 Eğitim TIR’ımız Ateşböceğimizle çocuklarımıza sosyal-duygusal etkinlikler veriyor; yaşadıkları travmanın etkisini hafifletmeye çalışıyoruz. Shell Türkiye’nin desteği ile kurmakta olduğumuz öğrenim birimlerimizde yılda 15 binden fazla çocuğumuzun yararlanacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Destek olan tüm paydaşlarımıza, özellikle yerel idarecilerimize ve Shell Türkiye’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay'da 6-17 yaş ve 18-25 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2 destek merkezi kuran Shell, gelişime yönelik eğitimler ve atölyeler sunuyor. Toplantıda konuşan TOG Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, “Afetin ilk gününden bu yana binlerce Toplum Gönüllüsü gençle birlikte depremin olumsuz etkilerini azaltmak için sahada gönüllü çalışmalara katıldık. Depremin üzerinden 7 ay geçti, şimdi toparlanmak ve iyileşme sürecine katkıda bulunmak için dayanışmanın daha uzun soluklu olması gerektiğine inanıyoruz. Shell Türkiye ile böyle değerli ve uzun soluklu bir projede yer aldığımız için büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Shell Türkiye, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle Hatay ve Malatya'da 6 Mor Yerleşke kurdu. Bu merkezler kadınlara güvenli bir alan sunuyor ve sosyal ağlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı oluyor. TKDF Başkanı Canan Güllü, şu bilgileri verdi: “Bugün itibariyle 30 Mor Yerleşke’de depreme maruz kalanlara hizmet veriliyor. Yerleşkelerin 6’sı, 100. yaşını kutlayan Shell Türkiye tarafından kurularak 1 yıl boyunca hizmet vermesi için finanse edildi. Bu süreçte bize güvendikleri ve yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz.”

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki ticari faaliyetleri ve kadın girişimciliğini desteklemek üzere Shell, Kadınların Elinden adlı sosyal girişimle iş birliği yaparak, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri Shell Select Marketler'de tüketicilerle buluşturdu. Mayıs ayından itibaren sunulan atıştırmalıklardan oluşan bu ürünlerin satışa sunulması, Shell misafirlerinin de destekleriyle bölgede ekonomik kalkınmaya hizmet ediyor.

