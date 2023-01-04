Hububat ve bakliyat ihracatında rekor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü aralık ayı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. İHBİR'in açıkladığı rakamlara göre; Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla oranla yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştı. İHBİR'in aralık ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25,7 oranında artarak 348,5 milyon dolara ulaşırken, birliğin 2022 yılı ihracatı ise bir önceki yıla oranla yüzde 22,4 artarak 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK’A YAPILDI

2022 yılında Türkiye geneli hububat ve bakliyat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Libya ve Yemen olurken, İHBİR'de ise en fazla ihracat; Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail ve İngiltere’ye yapıldı. Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının tarihi rekorla 254,2 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu. Erdoğan; "Hedef, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Açıklanan rakamları ve hububat sektörünün ihracat stratejisini değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, 2022 yılbaşından itibaren ham maddeye ulaşım, emtia fiyatlarında yükseliş ve tedarik sorunlarının yaşandığını belirtti.

Taycı, "Navlun sürelerinin uzamış olmasından dolayı, üretimdeki sürdürülebilirliği korumak için de daha fazla stoklu çalışıyorduk. Bu durum üzerimizde çok ciddi manada bir işletme sermayesi gereksinimi yarattı. 2022'nin özellikle ikinci yarısı itibarıyla finansa ulaşım noktasında ciddi zorlukların yaşanması, enerji maliyetlerinin artmış olması, TL bazındaki maliyet kalemlerimizin enflasyondan dolayı çok artması ve kurun buna karşılık yukarı doğru hareket etmemesi ile döviz bazında fiyatlama yapmakta zorlandık. Bütün bunlara rağmen, Türkiye geneli hububat sektörü olarak yılı yüzde 25,4’le rekor düzeyde bir artış ve 11,5 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattık." dedi

2023 HEDEFİ UZAK ÜLKELER

Önümüzdeki yıl uzak ülkelere odaklanacaklarının altını çizen Taycı; ABD pazarı, Çin, Japonya, Tayland, Vietnam gibi ülkelerde pazar payını artırmak için bu ülkelerde önemli fuarlara katılacaklarını, sektörel ziyaretler ve satın alma heyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Taycı; 2023 yılında, özellikle işlenmiş tarım ürünlerindeki payı artırarak yüzde 30'luk artışla 15 milyar dolarlık ihracat hedefi planladıklarını kaydetti. 2023 yılında bavullarının hazır, sürekli seyahat halinde olmayı planladıklarını belirten Taycı, "Mal satmakta olduğumuz ve mal satmayı planladığımız ülkeleri ziyaret ederek, oralardaki kontaklarla yerinde görüşerek ihracattaki etkinliğimizi korumayı ve yeni pazarlar dahil etmeyi istiyoruz. Resesyon riski olmayan bölgelerde yoğunluğumuzu artırmak bu pazarlarda daha kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Bu yıl, uzak ülkelere ihracat stratejisinin gerçekleşebilmesi için özellikle navlun ve enerji konusunda otoriteden destek beklediklerini kaydeden Taycı, "Cumhurbaşkanımız yıl sonu ihracat rakamlarını açıklarken; ihracatçının, üreticinin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak üzere belirli modeller ve paketler üzerinde çalışıldığını söylemişti. İnşallah bu paketlerin bir an önce yürürlüğe girmesiyle finansmana bir an önce ulaşmak istiyoruz." dedi.

ÇALIŞTAYLAR YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

2022 yılında 6 alt sektörde ikişerli gruplar halinde üç çalıştay düzenlediklerini söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yapılan çalıştaylarda sektörümüzün daha fazla ihracat yapabilmek adına nelere ihtiyacının olduğunun tespitleri yapıldı. Bununla ilgili hazırlanan raporlar hem Ticaret Bakanlığı’na hem de muhtelif platformlarda sözlü olarak da anlatıldı. Onların da bunlara yönelik birtakım çalışmaları ve faaliyetleri var. Çalıştaylar bir nevi çalışma yol haritamız da oldu. İhracatçının müşteriye rahat ulaşabilmesi birtakım verilerin sunulması, yerli ve milli ürünlerimizin yurt dışında daha fazla tanınmasını sağlamak için en fazla izlenen dizilerle iş birliği proje çalışmalarımız devam ediyor."