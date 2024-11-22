Index Grup, 35’inci yaşını yeni yatırımlarla kutluyor

Çok uluslu marka ilişkilerinde deneyimi, üreticilerle ve iş ortaklarıyla uzun yıllara dayanan ilişkileri ve güçlü insan kaynağıyla Index Grup, tüm segmentlerde iş ortaklarının ana tedarik merkezi olmaya devam ediyor. 2024’ün ilk dokuz ayında 45 milyar TL konsolide ciroya ulaşan Index Grup, 35’inci yılında CONTEXT verilerine göre sektöründeki pazar payını yüzde 35’e yükseltti. 500’den fazla çalışanı, katma değeri yüksek ürün portföyü, lojistik, ihracat ve ithalat kabiliyetiyle sektöründe öne çıkan Index Grup, yükselen ivmesini yeni yatırımlarıyla sürdürmeyi hedefliyor.

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ikinci kuşak temsilcisi ve şirketin yönetim kurulu üyesi Kaan Bilecik ve şirketin üst yönetiminin birlikte ağırladığı bir basın buluşma gerçekleşti.

Index Grup’un 35’inci yılına dair değerlendirmelerde bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik, “Büyüme ve kârlılık odaklı olarak pazar payımızı her segmentte artırmayı hedefleyerek girdiğimiz 2024 yılının ilk dokuz aylık dönemini başarılı sonuçlarla geride bıraktık. 35 yıllık kurumsal yolculuğumuzun ilk dokuz aylık dönemlerine ait en yüksek ciromuzu güçlü bir bilançoyla açıklamaktan son derece mutluyuz. 35’inci yılımızda yüzde 35’lik pazar payıyla liderliğimize devam ediyoruz. 2024 yılının ilk dokuz ayını güçlü bir şekilde kapatan Index’in satışlarının ve kârlılıklarının artmaya devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Talip Yılmaz, Erol Bilecik, Kaan Bilecik

“2025 yılında yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Bilişim sektöründe liderliğe uzanan 35 yıllık yolculuk hakkında değerlendirmelerde bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi:

“35 yıllık bir başarı hikayesine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Günümüzde bilişim sektörü ürünleri artık bir istekten öte ihtiyaca dönüşürken, gelişimin ve değişimin katalizörü haline geldi. Türkiye’nin daha ileriye gitmesi adına değerli bir konumda bulunduğumuzun farkındalığıyla 35 yıl boyunca her gün daha iyisi için çalıştık. Bu süre zarfında çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte büyüdük, güçlendik ve daha büyük başarılara imza atma hedefiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Kısa ve uzun vade hedeflerimiz arasında, 2025 yılında Türkiye’de 2 milyar doları geçen ilk distribütör olmak, 2030’a kadar büyüklüğümüzü en az iki katına çıkarmak, 10 yıl sonrasında ise Avrupa, MEA ve Balkanlarda en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olmak bulunuyor.

Son dönemde bünyemize kattığımız HB Bilişim ve i-renovo şirketleriyle güçlenirken ana iş akışımızın tamamlayıcı iş kollarına yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız, Yeni Jenerasyon Akıllı Lojistik Merkezimizin, Türkiye’nin teknoloji ürünlerine erişimine yönelik önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Şu ana kadar 17 milyon dolar yatırım yaparak satın aldığımız değerli arazilerimizin üzerine tesislerimizi yapmak üzere girişimlerimizi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 62 bin metrekare kapalı alanı olacak tesislerimizin yapımını 18 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz.”

Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı

Bilişim araç ve yaklaşımlarına ulaşmakta güçlük yaşayan gençlere destek sağlayarak Türkiye’nin eğitim seviyesinin yükselmesini ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nın açılışının da müjdesini veren Bilecik; “Bu toprakların bize sunduğu fırsatları, birikimleri ve değerleri, Türkiye’nin geleceğine geri vermeyi çok kutsal bir görev olarak addediyorum. Bu doğrultuda uzun süredir üzerinde çalıştığımız Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda müzik sever olan ve ofisinde sahne kuran Erol Bilecik, misafirlerine bir Nilüfer parçası hediye etti.