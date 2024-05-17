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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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“Kadının güçlenmesine olan desteğimiz sürecek”

Geçen yıl Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olan Vodafone, uzun yıllardır spora olan desteğini sürdürüyor. Antalya’da oynanmakta olan Milletler Ligi maçları nedeniyle bir araya geldiğimiz Vodafone CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile şirketin spora olan desteğini ve stratejisini konuştuk.

17 Mayıs 2024
“Kadının güçlenmesine olan desteğimiz sürecek”

Spora uzun yıllardır düzenli olarak yatırım yapan Vodafone, ülkenin ekonomik gelişimin yanında sosyal gelişime de değer katması hedefiyle toplumların birleştiricisi olan spora yatırım yapıyor. Şirketin hedefi sporcunun yetişmesine ve altyapının zenginleşmesine katkıda bulunmak ve Türkiye'yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapmak. “Bu çalışmalarda da her zaman fark yaratan ve değer katan projelerle daha güçlü ve anlamlı işlere imza atmayı ilke ediniyoruz” diyen Vodafone CEO’su Engin Aksoy şirket olarak bir diğer odaklarının kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti. Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

“Bize göre, daha iyi bir gelecek, ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplumda ve güçlü kadınlarla mümkün. Eğitimden istihdama, pek çok alanda kadınların güçlenmesine yönelik projeler geliştiriyoruz. Kadın voleybolcularımız, sporun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatlarından biri. Elde ettikleri başarılarla toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı başardılar.”
Geçen yıl ekim ayında TVF ile imzaladıkları anlaşmayla, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağladıklarını anlatan Engin Aksoy, bu anlaşmanın, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması olduğunu söyledi.

Sporsorluk ve Vodafone

Voleybol sponsorluğu kapsamındaki tanıtım çalışmalarını “Dünya duysun biz burdayız” kampanyasıyla başlattıklarını kaydeden Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin GfK'nın spor sponsorlukları konusunda yaptığı Ocak 2024 tarihli araştırmanın sonuçlarını aktardı. Şahin, “GfK’nın araştırmasına göre, spor alanında sponsorluk denince toplam bilinirlikte yüzde 79 ile birinciyiz. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı sponsorluğu toplam bilinirlikte yüzde 72 ile birinciyiz. Sultanlar Ligi isim sponsorluk bilinirliğinde yüzde 83 ile birinciyiz. Elbette, esas işimiz bundan sonra başlıyor; çünkü, zirvede kalabilmenin yoğun çaba gerektirdiğini biliyoruz. Bu bilinçle, voleybol sporuna değer katacak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

TEKNOLOJİK ATILIM

Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim sunmak için çalışmalar yaptıklarını ve play-off’larda Federasyon ile birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştirdiklerini anlatan Bakiler Şahin sözlerine şöyle devam etti: 

“Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Bu çalışmalarımızın gelecek yıllar için bir örnek oluşturacağına inanıyoruz.”

 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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