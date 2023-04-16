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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Merko, paketi küçülterek büyüyecek

Domates ve salça üreticisi Merko Gıda, ikinci kuşak Alistair Baran Blake’nin kaptanlığında yeni yatırımlara soyunuyor.

16 Nisan 2023
Merko, paketi küçülterek büyüyecek

Domates ve salça üreticisi Merko Gıda, ikinci kuşak Alistair Baran Blake’nin kaptanlığında yeni yatırımlara soyunuyor. 5,5 milyon Euro’luk yatırımla doğranmış domates yapan şirket, daha küçük paketlerle ve kendi markasıyla marketlere girmeye hazırlanıyor.

02-15 Nisan 2023 tarihli sayıdan

Türkiye’nin katma değerli domates ve salça üretiminde eski markalarından biri olan Merko Gıda ikinci kuşak temsilcisi Alistair Baran Blake’in kaptanlığında yeni yatırıma soyundu. 

2015 yılında babası Duncan Blake’nin vefatının ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığını genç yaşında üstlenen Alisatir Baran Blake, yeniden yapılanmanın ardından son dönemde yaptığı yatırımlarla şirketi büyütmeyi hedefliyor.

FRİGO PAK İLHAM OLDU
Yeni yatırımla dünyanın büyük zincir marketlerinin yanı sıra oteller ve restoranlar için de özel üretim yapılacak. Merko Gıda bugüne kadar büyük ambalajlarda, sanayi tipi üretime odaklanıyordu. 

2020 yılında yapılan Frigo Pak operasyonu ile küçük paketli ürünlere küresel taraftaki talebi gördüklerini anlatan Blake, “Buradaki en büyük talep de zincir restoran ve marketlerin ‘private label’ kategorisinden geliyor. 

Bu alana girmek için küçük kutulama ve kapama yatırımına imza atıyoruz” diyor.


FRİGO PAK TARIM İŞİNE GİRECEK

Merko Gıda, Frigo Pak’ın yüzde 25 hissesini 2020 yılında 8,5 milyon dolara satın aldı. Böylece narenciye alanında konserve ve dondurulmuş meyve-sebze, gazlı içecekler, meyve suyu ve sebze konservesi pazarına giriş yapıldı. 

Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden Frigo Pak’da konserve şeftali işini büyütmek için tarımsal üretim hedefleniyor. Alistair Baran Blake, “Frigo Pak da ihtiyacımız olan şeftaliyi kendimiz üretmeyi hedefliyoruz. 

Yine Merko ve Frigo Pak ortaklığında hayata geçirdiğimiz ve 2023 sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz Freeze Dry yatırımımızla narenciye alanındaki ihracat odaklı büyüme hamlemizi pekiştireceğiz” diyor.
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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