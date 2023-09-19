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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

Olgar, Kazakistan pazarına hızlı giriyor

Türkiye’nin outdoor pazarındaki en büyük oyuncusu Olgar, 2022’yi 1 milyar TL ciro ile tamamladı.

19 Eylül 2023
Olgar, Kazakistan pazarına hızlı giriyor

Türkiye’nin outdoor pazarındaki en büyük oyuncusu Olgar, 2022’yi 1 milyar TL ciro ile tamamladı. Bu yıl hedef
3 milyar TL olurken, şirket Türkiye’de büyüme stratejisinin yanında yurtdışında büyüme stratejisini açıkladı. 

Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, “Türk Cumhuriyetleri’nde Kazakistan’dan başlamak üzere büyüyeceğiz” diyor.

Takım sporları dışındaki ekstrem, aksiyon sporları, outdoor sporlar pazarında faaliyet gösteren Olgarlar, Quiksilver, Billabong, Salomon, Merrell, Jack Wolfskin gibi dünyaca ünlü 12 markanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. 

700 dağıtım noktası ve 145 bayisiyle hizmet veriyor. Hem distribütörlük hem perakende hem de bayilik alanlarında ilerliyor. 

Şu anda yurtiçinde dört ve yurt dışında 44 olmak üzere, toplam 48 SPX mağazası bulunuyor. Yurtdışında şu anda tamamı Gürcistan’da olmak üzere 4 adet mağazası bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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