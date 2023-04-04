Orge, yurtdışına açılmayı hedefliyor

Atatürk Kültür Merkezi’nden Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’na kadar birçok büyük projenin elektrik taahhüt işlerini tamamlayan Orge Enerji Elektrik ve Taahhüt, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te 25’inci yaşını kutluyor. 2023 yılında vizyonunu yeşil ekonominin öncülerinden biri olmak şeklinde belirleyen şirket, küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde çalışıyor. Türkiye’de raylı sistemlerin elektrik işleri alanında sektör liderliğini sürdüren şirket, elektrik taahhüt alında ülkenin en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor. Yine şirketin 2030 vizyonunda gücünü global arenaya taşıyarak yurt dışı projelerde görev almak ve Avrupa’da ilk 5 elektrik taahhüt şirketi arasında yer almak var.

YENİLENEBİLİR YATIRIM

Yenilenebilir enerji alında büyüme hedeflerinin olduğunu söyleyen Orge CEO’su Nevhan Gündüz, burada ilk etapta çalışmalarının merkezine solar sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri koyduklarını vurguladı. Gündüz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu alanda ilk projemiz olma özelliği taşıyan; İstanbul, Ordu, Giresun, Muğla, Samsun, Sinop, Eskişehir, Zonguldak, Bitlis illerinde bulunan ve sayıları 19’u bulan Araç Muayene İstasyonlarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumuna yönelik TÜVTÜRK GES Projemizde kurulumlarımız hızla devam ediyor. İstanbul-Silivri’de inşası devam eden Göncay Plastik Tesisinin Çatı GES Projesi’ne de başladık. Devamlı suretle, elektrik-enerji-yenilenebilir enerji teknolojileri alt sektör çeşitlendirilmesine yönelik uygulamaları takip ediyor, iş birliği arayışlarında bulunuyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde, gelirlerimizin hatırı sayılır bölümünü gerek yurt içi gerek yurt dışı yenilenebilir enerji projelerinden elde etmeyi hedefliyoruz.”

2023 HEDEFİ

2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktaran Nevhan Gündüz, “Hasılat tarafında, tarihimizin en yüksek hasılat rakamı olan 720 milyon TL ile 2022 yılını tamamladık. 2023 yılına yönelik, ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, almayı planladığımız yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde hasılat ve faaliyet karımızda yüzde 50, ortalama çalışan sayımızda yüzde 20 seviyesinde artış beklentimiz bulunuyor.”

YENİ PROJELER İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Nevhan Gündüz, bu yıl da önemli projelere imza atacaklarını ve yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini anlattı. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl bir kısım işlerinin yapımına başladığımız Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda geniş kapsamlı işlerin yer aldığı büyük bütçeli sözleşmenin imza süreci geçtiğimiz ay başladı. Bu sözleşmeyle bizim açımızdan proje büyüklüğü yaklaşık 11 milyon Euro’ya ulaşacak bu önemli metro projesine yakında başlayacağımızı öngörüyoruz. Bunun dışında, İzmir-Foça’da 1967 yılında kapılarını açan Türkiye’nin ilk Tatil Köyü’nün yeniden hizmete girmesine yönelik çalışmalar başladı. Biz de bu projenin elektrik işlerine yönelik sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Bunların dışında, son imzaladığımız sözleşme olan, İstanbul-Topkapı’da yapımına başlanan Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi’nde çalışmalara başladık.”